Leto prináša v maloobchode požiadavky aj na čerstvosť potravín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Letná sezóna vo väčšej miere prináša požiadavky na čerstvosť a regionálnu špecifičnosť potravín, zatiaľ čo v požiadavkách na nepotravinársky sortiment je to sezóna stavieb, záhrad, sortimentu pre domácich majstrov, letného oblečenia a športových potrieb. Pre TASR to uviedol analytik obchodu Ľuboš Drahovský.dodal analytik. Dominantné maloobchodné siete majú podľa neho svoj systém práce so sortimentnými štruktúrami, ktorými sa odlišujú od konkurencie.priblížil Drahovský.Obchod, a to nielen v lete, je podnikateľskou činnosťou, čo znamená, že bez plusových čísiel nemôže existovať, dodal. V tejto súvislosti spomenul aj rastúce hodnoty internetového obchodu, ktorého obľúbenosť rastie a je konkurenciou pre štandardné predajne.Kvalitný personál v maloobchode je dlhodobým problémom v zabezpečovaní prevádzky i v komunikácii s kupujúcim.konštatoval analytik s tým, že stavať činnosť predajní na zamestnávaní študentov či dôchodcov je síce krátkodobým východiskom, ale nie perspektívnym riešením. Avšak efektívnosť a réžia majú svoje limity, uzavrel.