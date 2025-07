Leto v doprave, nejde iba o zákon, ide o život, hovorí polícia

Ide o život

3.7.2025 (SITA.sk) - S príchodom letných prázdnin a turistickej sezóny sa zvyšuje intenzita dopravy a zároveň pribúdajú nové riziká na cestách. Polícia preto apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli obozretní, dodržiavali dopravné predpisy a prispeli tak k spoločnej bezpečnosti.„Nejde iba o zákon, ide o život. Bezpečnosť na cestách závisí od zodpovednosti každého z nás,“ hovorí Prezídium Policajného zboru Podľa štatistík polície za ostatných(2011 – 2024) prišlo počas júla a augusta o život na slovenských cestách. Z tohozahynulo počas júlových mesiacov apočas augustových. Polícia upozorňuje, že tieto čísla nie sú len štatistiky. Za každým sa skrýva ľudský osud, príbeh a rodina, ktorá navždy stratila svojho blízkeho.Podľa polície k zvýšenému riziku dopravných nehôd prispievajú letné horúčavy, zvýšený výskyt tzv. víkendových a sviatočných vodičov, ale aj prázdninové presuny detí s rodičmi. Polícia upozorňuje, že horúčavy znižujú schopnosť sústrediť sa a predlžujú reakčný čas a vyzýva vodičov aby dbali na dostatok tekutín a pravidelné prestávky počas dlhších ciest. Rovnako podľa polície bude na cestách viac motocyklistov, cyklistov, kolobežkárov a chodcov.Polícia apeluje na účastníkov cestnej premávky aby sa správali zodpovedne. Motocyklisti by si mali po zimnej prestávke zopakovať jazdu na cvičisku, jazdiť defenzívne a neprekračovať povolené rýchlosti. Vodiči motorových vozidiel by mali sledovať spätné zrkadlá, predvídať správanie ostatných účastníkov a rešpektovať ich.Cyklisti a kolobežkári by mali používať ochranné a reflexné prvky. Rodičia by mali s deťmi nacvičiť pravidlá prechádzania cez cestu.Vysvetliť im, aby nevybiehali spoza áut, neprechádzali cez cestu so slúchadlami v ušiach alebo s očami upretými do mobilu, a vždy používali priechody pre chodcov. Polícia tiež zdôrazňuje, že alkohol a drogy za volant nepatria a tolerancia je nulová.Prázdniny nie sú len o oddychu, ale aj o zodpovednosti, hovorí polícia s tým, že v okolí kúpalísk, festivalov a rekreačných stredísk sa pohybuje množstvo chodcov. Pripomína, že aj títo účastníci premávky musia dodržiavať pravidlá a byť viditeľní a tiež apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť v blízkosti týchto miest.„Bezpečne sa dostaneme do cieľa len vtedy, ak budeme na cestách rešpektovať jeden druhého. Bezpečnosť nie je len záležitosťou jednotlivca, ale celej spoločnosti,“ vyzdvihuje potrebu spoločnej zodpovednosti Prezídium Policajného zboru.