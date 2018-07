Leto v galérii RegionArt bude patriť deťom a hračke

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Prievidza 4. júla (TASR) - Leto v galérii RegionArt pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi bude patriť deťom a hračke. Od stredy si tam návštevníci môžu totiž pozrieť inšpiratívnu výstavu prác študentov Súkromnej strednej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici pod názvom Hračka, informovala TASR Jana Hvojniková z RKC v Prievidzi.Medzi vystavenými exponátmi dominuje hračka, ale iná, ako ju poznáme z pultov tradičných obchodov. Je to vďaka použitým materiálom, farebnosti, ale predovšetkým invenčnosti spracovania.načrtla Hvojniková.Výstava je tiež podľa nej akousi vizitkou školy a pozvánkou pre výtvarne nadaných záujemcov o zmysluplné štúdium rozvíjajúce ich výtvarný talent.Školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici založili v roku 1966, odbor tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov vznikol v roku 1989. Výučba v rámci neho spočíva v osvojení technologických postupov výroby jednotlivých druhov hračiek. Študent získava znalosti a vedomosti o spracovaní dreva, kovu, papiera, textilu a plastu, vrátane strojov a nástrojov. Experimentovaním s materiálmi vznikajú originálne a kreatívne diela siahajúce do voľného umenia a dizajnu.Výstavu Hračka si budú môcť návštevníci pozrieť v galérii RegionArt do 23. augusta.