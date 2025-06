Leto v meste nemusí byť nuda. Bratislavské kúpaliská lákajú na osvieženie aj novinky

Otváranie kúpalísk bude postupné

Investície zvyšujú komfort aj bezpečnosť

Zľavy pre deti, seniorov a ŤZP

15.6.2025 (SITA.sk) - Na bratislavských letných kúpaliskách je príprava na aktuálnu sezónu v plnom prúde. Ako informuje PR manažér STaRZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Hl. mesta SR Bratislavy) Peter Filo, v týchto dňoch postupne napúšťajú bazény vodou.Novinkou tohtoročnej sezóny je platnosť celosezónnej permanentky okrem ôsmich mestských kúpalísk aj na vstup na Metskú plaváreň Pasienky. Ďalšou novinkou je zvýhodnené online vstupné pre deti.Areál zdravia Zlaté piesky je už pre verejnosť otvorený a od stredy 11. júna otvoria aj letné kúpalisko Rosnička . V závislosti od počasia a potrebných povolení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR budú následne otvárať aj ďalšie kúpaliská: Tehelné pole , Lamač, Krasňany, Mičurín, Delfín a Rača. Plavcom bude navyše k dispozícii aj zrekonštruovaná Mestská plaváreň Pasienky, ktorá bude otvorená počas celého leta.„Túto letnú sezónu bude otvorená vo svojom štandardnom režime od 6:00 do 22:00 v pracovných dňoch a od 8:00 do 20:00 cez víkendy," spresnil hovorca. Vstupné na plaváreň sa riadi aktuálnym cenníkom, avšak novinkou je možnosť využiť celosezónnu permanentku na kúpaliská aj ako vstup do plavárne na 90 minút. STaRZ pred sezónou opäť investoval do mestských kúpalísk s cieľom zvýšenia komfortu pre návštevníkov.„Investície išli do novej strojovne a bazénovej technológie na legendárnom Mičuríne, aj vďaka čomu môžeme toto kúpalisko otvoriť skôr, a to už v polovici júna," upresnil riaditeľ STaRZ Ladislav Križan . Pre deti je pripravený nový povrch šmykľavky na kúpalisku Rosnička. Na 50-metrovom bazéne na Tehelnom poli zas pribudla nová bazénová fólia. V nadväznosti na zvýšenie DPH a vyššie náklady boli aj bratislavské mestské kúpaliská nútené upraviť výšku vstupného.Možnosťou ušetrenia na vstupnom je zakúpenie online vstupenky. „Pri kúpe lístka online je cena pre všetky kúpaliská len 5,50 eura a po 17:00 si návštevníci môžu kúpiť online lístok dokonca len za 4,50 eur," poznamenal Filo. Pre tých, ktorí si budú chcieť lístok kúpiť priamo v pokladni na kúpalisku, sa cena celodenného lístka bude pohybovať od 8,00 eur (Rosnička) cez 6,50 eura (Lamač, Tehelné pole, Delfín) po 6,00 eur (Krasňany, Rača, Zlaté piesky, Mičurín).Pre deti od troch do 18 rokov bude cena vstupného na pokladni 4,50 eura. Táto cena je rovnaká pre všetky mestské kúpaliská. Novinkou sú online lístky aj pre túto vekovú kategóriu návštevníkov, ktoré sa budú dať zakúpiť za štyri eurá a po 17:00 za 3,50 eura. Deti do troch rokov majú vstup zdarma. Pre seniorov a ŤZP je celoplošne najlacnejšie vstupné tri eurá.Pre pravidelných návštevníkov kúpalísk sú k dispozícii permanentky -10 vstupov za 49,50 eura, 10 vstupov po 17:00 za 40 eur. „Najvýhodnejšou voľbou pre milovníkov letného osvieženia v meste je permanentka na celú sezónu s neobmedzeným počtom vstupov za 99 eur, ku ktorej je možné dokúpiť detskú permanentku pre maximálne tri deti vo veku od troch do 18 rokov za 9,90 eura na dieťa," dodal hovorca. V ponuke je aj permanentka pre seniorov a ŤZP za 59 eur.Online lístky a permanentky si môžu návštevníci zakúpiť cez webovú stránku www.kupaliska.bratislava.sk . Následne sa stačí pri vstupe preukázať QR kódom v mobile a prejsť cez samostatne zriadený vstup na kúpalisku. Registrovaní užívatelia cez Bratislavské konto majú všetky svoje lístky a permanentky na jednom mieste. Permanentky sú prenosné medzi všetkými ôsmimi bratislavskými kúpaliskami a neviažu sa na jedno konkrétne miesto.