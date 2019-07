Leto19: Uhorka sa nepestuje, husto bude v športe aj v závere augusta

Na snímke Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Z pohľadu slovenského športu to však bude iskriť predovšetkým v závere augusta.

Bratislava 7. júla (TASR) - Niežeby svet športu nepostihli každoročne aj menej výživné týždne, ale v princípe to vibruje v každom z 50-ky štandardných intervalov. Leto nie je výnimka, žiadna. Horúci prelom júna a júla bol dokonca v znamení ľadového hokeja,v zámorí i na Slovensku. V NHL tradičným galavečerom ocenení v Las Vegas, vstupným draftom a otvorením trhu s voľnými hráčmi NHL. Ten sa v strede leta pozvoľna premení do arbitrážnych konaní s kategóriou hokejistov, ktorí sú viazaní na kluby kvalifikovanými ponukami, ale nie sú spokojní s výškou návrhu a naopak.Na Slovensku sa po domácom šampionáte konal v prvom letnom týždni zväzový kongres. Priniesol očakávaného prezidenta v osobe charizmatického medailového reprezentanta Miroslava Šatana a trochu menej očakávaný rozmach funkcionárskej siete z radov úspešnej hokejovej generácie jeho éry. V tom čase však užnajslávnejší domáci klub Slovan Bratislava, ktorý ukončil svoju anabázu v KHL a momentálne bojuje o "holý život". Splácanie dlhov mestu, bývalým hráčom, hroziaci bankrot, skladanie hráčskeho tímu od bodu nula a predbežne zauzlená snaha získať licenciu v najvyššej slovenskej súťaži - to všetko rozlúskne leto 2019.Sezónu naplno na klubových frontoch rozbiehajú futbalisti, hrá sa svetoznámy tenisový Wimbledon a (nielen) zo slovenského pohľadu do pedálov šliape Peter Sagan. Plus v oboch prázdninových mesiacoch sa koná množstvo európskych i svetových šampionátov v rôznych letných (aj olympijských) odvetviach. V polovici júla predovšetkým MS v plaveckých športoch, rozsiahle podujatie s klasickým plávaním, synchro-disciplínami, pólom i skokmi do vody. V juhokórejskom časovom priestore to pre našineckých milovníkov bazénového športu znamená aj skoré vstávanie.Priaznivci basketbalu momentálne sledujú ME žien, avšak bez slovenskej účasti. Tradične tomu tak bude na konci leta aj v mužskej kategórii, medzitým majú reprezentanti na programe bohatú zápasovú nádielku v predkvalifikácii ME 2021. A hnutie sa v rozporuplných okolnostiach pripravuje na 20. júla, deň mimoriadnej konferencie Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).Horúce letné asfaltky dostávajú zabrať od najrýchlejších kolies, jedno- i dvojstopovo. V bohatom motoristickom dianí je pre Slovákov najzaujímavejšia Veľká cena Maďarska F1. Na budapeštianskom Hungaroringu budú Lewis Hamilton a spol. pretekať 4. augusta.Po júlovom maxi-duete TourdeFrance-Wimbledon sa na prelome augusta a septembra opäť stretnú dve veľké akcie cyklistov a tenistov. A to dokonca v paralelnejšom vydaní. V sobotu 24. augusta štartuje Vuelta na španielskych cestách a o dva dni neskôr, v pondelok 26. augusta sa na dvorcoch newyorskej parkovej zóny Flushing Meadows začína tretí grandslam sezóny US Open. Tenisová chuťovka trvá do 8. septembra, cyklistická o týždeň dlhšie a deň pred vyvrcholením Vuelty sa v sobotu 14. augusta v Bratislave dohrá zápas o kvalifikáciu do finálového turnaja Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Švajčiarska. Ďalší týždeň sa uskutočnia cyklistické preteky Okolo Slovenska (18.-21. septembra).ŠR TASR vysiela svojho redaktora na majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike, kde nepôjde len o tituly, ale aj o olympiádu 2020. Slovenské lode si v maďarskom Szegede budú brúsiť zuby okrem pár medailí aj na viacero olympijských miesteniek.Šampionát po vysokými sieťami sa odohrá v štyroch krajinách, v Bratislave štartuje domáca reprezentácia a v prípade postupu si v hlavnom meste krajiny zahrá aj osemfinále. V 6-člennej základnej skupine sa postupne stretne so Španielkami, Švajčiarkami, Bieloruskami, Nemkami a Ruskami, štyri najlepšie tímy sa kvalifikujú do vyraďovacej časti.Od 12. septembra sa rozohrá aj európsky šampionát volejbalistov, Slováci štartujú v bruselskej skupine. Záver leta bude ale tradične najmä v znamení štartov viacerých najvyšších súťaží v kolektívnych športoch. Dňa 18. septembra sa v Bratislave uskutoční konferencia Sport (R)evolution.