LETO2020: Štúrovo je mesto s najvyšším počtom slnečných dní v SR

Štúrovo je najjužnejšie položeným mestom na Slovensku, ktoré má najvyšší počet slnečných dní v roku. Leží na ľavom brehu Dunaja na slovensko-maďarskej hranici, a na svoje si tam prídu milovníci športu, vody aj histórie, povedala v rozhovore pre TASR zástupkyňa primátora Dominika Blaháková.





Najväčšou atrakciou je podľa jej slov kúpalisko Vadaš, ktoré má momentálne osem vonkajších bazénov, a práve v týchto dňoch odovzdali do prevádzky už deviaty bazén. Samotné kúpalisko Vadaš ponúka množstvo atrakcií, ako minigolf, lanový park, toboganový svet, wakeboard či motokáry.

Počas najfrekventovanejšieho víkendu dosahuje denná návštevnosť kúpaliska zhruba 10.000 návštevníkov. Odovzdaním nového bazéna však podľa nej môže táto návštevnosť ešte stúpnuť.



"Mesto je pripravené aj pre priaznivcov cykloturistiky, nová dunajská hrádza dostala nový povrch a Štúrovom prechádza množstvo turistických trás vhodných pre rodiny s malými deťmi, ale sú k dispozícii aj trate dlhé 40 - 50 kilometrov, ako aj dlhšie trate smerujúce do Viedne či do Budapešti. Štúrovom prechádza európska diaľková cykloturistická trasa EuroVelo 6. Pre tých, ktorí prídu do mesta bez bicyklov a chcú sa bicyklovať, je pripravený systém zdieľania bicyklov Mária Valéria Bike, pomocou ktorého môžu navštíviť aj druhú stranu hranice - Ostrihom. Ide o nový cezhraničný projekt spustený tento rok," dodala.



V samotnom meste sa nachádza množstvo kaviarničiek, reštaurácií, zmrzlinární a v lete organizujú kultúrne programy, je tam tiež mestské múzeum i galéria. "Pre tých, ktorí majú radi históriu, je tu možnosť prejsť Mostom Márie Valérie do historického maďarského mesta Ostrihom. Okrem občanov Slovenska navštevujú Štúrovo aj Česi, Maďari, Poliaci, ale aj ľudia z iných krajín," spresnila Blaháková. S Ostrihomom spája Štúrovo Most Márie Valérie, zrekonštruovaný v roku 2001. Dominantou Ostrihomu je bazilika, ktorá je najväčším kostolom Maďarska a patrí k najväčším nielen v Európe, ale i na svete. Z veže katedrály sa ponúka výhľad na okolité pohoria Pilis a Börzsöny v Maďarsku, na Kováčovské kopce (Burda) a na sútok Dunaja s Hronom.



V súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou šírením nového koronavírusu viceprimátorka povedala, že kúpalisko i mesto konajú v zmysle usmernení hlavného hygienika a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. "Všade je zvýšená dezinfekcia, trvá naďalej povinnosť používania rúšok v interiéroch. Naozaj dbáme na zvýšenú hygienu a na bezpečnosť pre našich návštevníkov," zdôraznila Blaháková.