Lev Nikolajevič Tolstoj bol svetoznámym ruským spisovateľom

L. N. Tolstoj Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Jasná Poľana/Bratislava 9. septembra (TASR) – Románopisec, esejista, dramatik a filozof Lev Nikolajevič Tolstoj svojimi dielami ovplyvnil svetovú literatúru a patril k najčítanejším ruským spisovateľom. Jeho klasické veľdiela Vojna a mier, Anna Karenina alebo Vzkriesenie patria medzi najvýznamnejšie romány 19. storočia. Od narodenia svetoznámeho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého uplynie v nedeľu 9. septembra 190 rokov.Lev Nikolajevič Tolstoj sa narodil 9. septembra 1828 v rodinnom sídle v Jasnej Poľane v Rusku. Výbušný aristokratický mladík študoval najskôr orientálne jazyky, potom právo na univerzite v Kazani, no štúdium neukončil, viedol bohémsky život. Už počas štúdia si začal viesť denník, v ktorom zaznamenával aj svoje morálne poklesky a najintímnejšie myšlienky, z ktorých mnohé sa dotýkali otázky zmyslu ľudskej existencie.V roku 1849 sa vrátil do Jasnej Poľany, kde sa chcel venovať správe hospodárstva, ale v roku 1851 odišiel so svojím bratom bojovať na Kaukaz a v rokoch 1853-1856 sa zúčastnil vojny na Kryme. V roku 1856 definitívne odišiel do výslužby, pričom sa začal čoraz viac hlásiť k myšlienkam pacifizmu. V roku 1857 počas svojich ciest navštívil Francúzsko, Švajčiarsko a Nemecko. Po svojom návrate do Ruska si Tolstoj uvedomil zaostalosť ruského politickej, ekonomickej i kultúrnej reality. Zvlášť sa zaoberal nevoľníctvom, ktoré už mimo Ruska v tom čase nikde neexistovalo. Tolstoj sa domnieval, že postavenie nevoľníkov sa zlepší, ak im bude poskytnuté vzdelanie. V roku 1859 otvoril prvú školu pre svojich poddaných a ich deti, v ktorej sám vyučoval.Jeho prvým literárnym pokusom bol preklad diela írskeho spisovateľa Laurence Sterna Sentimentálna cesta cez Francúzsko a Taliansko. V roku 1851 napísal svoju prvú poviedku Včerajší deň. V roku 1852 dokončil svoju prvú novelu Detstvo, ktorá vzbudila u čitateľov záujem.Lev Nikolajevič Tolstoj sa 23. septembra 1862 oženil so Sofiou Andrejevnou Behrsovou, dcérou lekára, ktorá bola od neho o 16 rokov mladšia. Mali spolu dvanásť detí, ale päť z nich zomrelo ešte v detskom veku. Svoje zásnuby a sobáš do veľkej miery realisticky zobrazil v románe Anna Karenina. Román odráža tragédiu ženy, ktorá v danej dobe a spoločnosti nemohla vyriešiť svoju situáciu.Vo svojom najlepšom a najslávnejšom diele Vojna a mier odsúdil a opísal napoleonské rusko-francúzske vojny. Zvlášť veľkú pozornosť vyvolal román Vzkriesenie, v ktorom Tolstoj odhalil a dramaticky vykreslil príčiny a dôsledky ženskej prostitúcie, ktorá bola do istej miery spoločnosťou tolerovaná.Za svoje názory a myšlienky, ktoré odporovali oficiálnemu cirkevnému učeniu, bol Tolstoj napokon v roku 1901 z ruskej pravoslávnej cirkvi exkomunikovaný. Po určitom čase sa však Tolstoj sa vrátil k myšlienkam o jednoduchosti života, o kresťanstve, odmietal bohatstvo a prepych. Jeho blízki neboli ochotní zdieľať s ním skromný život. Po ťažkej chorobe, ktorú Tolstoj prekonal, sa rodina v roku 1901 presťahovala do Jasnej Poľany.Mnohé diela z bibliografie Leva Nikolajeviča Tolstého patria medzi klenoty svetovej literatúry. Môžeme k nim zaradiť aj trilógiu Detstvo, Chlapčenstvo, Mladosť, prvú novelu Kreutzerova sonáta - Rodinné šťastie, román Kozáci. Značný ohlas dosiahla Tolstého poviedka Smrť Ivana Iljiča zdôrazňujúca nespravodlivosť spoločenského zriadenia. V roku 1904 literát ukončil prácu na novele Hadži Murat na tému vojny na Kaukaze.Od roku 1904 sa stal Tolstého osobným lekárom Slovák Dušan Makovický, ktorý si viedol denník o živote spisovateľa. Tolstoj podľa svedectva lekára plánoval odchod od manželky. K manželskej kríze prispeli aj úmysly spisovateľa zanechať práva na svoje diela verejnosti a nie deťom.Počas úteku Tolstého z Jasnej Poľany začiatkom novembra 1910 bol jeho jediným spoločníkom lekár Makovický. Po krátkej chorobe spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj zomrel 20. novembra 1910 v ruskej dedinke Astapovo. Dožil sa 82 rokov. Pochovaný je v parku v Jasnej Poľane.Ruská klasika, ku ktorej patrí aj strhujúca psychologická tvorba Tolstého, sa dostala do programu vzdelávania mladých narkomanov a zlodejov v nápravnovýchovnom zariadení pre neplnoletých odsúdených v americkom štáte Virgínia. Po prednáškach a čítaní románov výskumníci pozorovali pozitívne zmeny v správaní sa mladých delikventov, v logike pri rozhodovaní, sociálnych návykoch a občianskych aktivitách.Činohra Slovenského národného divadla (SND) uviedla 9. a 10. júna v novej budove premiéru inscenácie ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja Vojna a mier.