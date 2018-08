Levičania provokovali maďarských vojakov briketami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslav Vojtek Foto: TASR/Miroslav Vojtek

Levice 20. augusta (TASR) – Ráno 21. augusta 1968 sa obyvatelia Levíc zobudili do mesta obsadeného vojskom. Na námestí bola vojenská technika, tanky a autá, vo vzduchu hliadkoval vrtuľník, dôležité budovy boli strážené ozbrojenými vojakmi, pri vojenských kasárňach za mestom boli rozmiestnené tanky.“ spomína Ernest Lichtner.Ľudia si v panike začali robiť zásoby potravín, čo malo za následok nedostatok základných potravín.skonštatoval. Nefungovala televízia, rozhlas, vysielače, nevychádzali noviny. Čiastočne sa zastavil aj pracovný ruch.podotkol Lichtner.Územie Levíc obsadila v noci z 20. na 21. augusta Maďarská ľudová armáda z vojenskej posádky v Rétságu. Podľa dokumentov, ktoré sa zachovali v Tekoskom múzeu v Leviciach, prišiel tankový pluk do mesta o 4.20 hodine. Vojaci odzbrojili mestské a okresné oddelenie verejnej bezpečnosti, obsadili hlavnú poštu, železničnú stanicu, mestský aj okresný národný výbor, okresný výbor komunistickej strany, zaujali postavenie okolo kasární Československej ľudovej armády. Na cestách a vstupoch do Levíc vojenské hliadky kontrolovali dopravné prostriedky.Veliteľom miestneho veliteľstva armády Varšavskej zmluvy v Leviciach bol podplukovník István Kovács, ktorý hneď 21. augusta vydal výzvu k obyvateľom okresu Levice. Nariadil stiahnutie všetkých poľovníckych zbraní do 23. augusta, bol zákaz zhromažďovania, zákaz podávania alkoholických nápojov, v záujme bezpečnosti a verejného poriadku nariadil vytvoriť hliadky v zložení príslušník verejnej bezpečnosti, príslušník ľudových milícií a vojak.Maďarská armáda rozširovala medzi obyvateľmi propagačné letáky o dôvodoch svojho pobytu v Leviciach.povedal Lichtner.Budovy i brány boli v tom období popísané heslami vyjadrujúcimi nesúhlas s prítomnosťou vojsk Varšavskej zmluvy. Heslá, výzvy aj plagáty sa objavili vo výkladoch obchodov i na orientačnej tabuli pri vstupe do areálu nemocnice.