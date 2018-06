Levice nebudú hrať v basketbalovej Lige majstrov pre nevyhovujúce koše

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 28. júna (TASR) - Majster Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy 2017/18 BK Levickí Patrioti si nezahrá v novom ročníku prestížnej Ligy majstrov. Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) klubu neschválila výnimku na závesné koše.povedal podľa portálu basketliga.sk generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.Na Slovensku sa tak nepredstavia kvalitné tímy z nemeckej či španielskej ligy. O medzinárodnú konfrontáciu však Patrioti pravdepodobne neprídu. Klub sa opäť prihlásil do Alpsko-jadranského pohára, kde by mal obhajovať druhé miesto z predchádzajúcej sezóny.Pred rokom chcel hrať Inter Bratislava v Európskom pohári FIBA, no taktiež nemohol rovnako kvôli košom.uviedol generálny manažér Interu Michal Ondruš.