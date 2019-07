Levice získali amerického krídelníka Hilla

Basketbalisti BK Levickí Patrioti. Foto: TASR Foto: TASR

Levice 19. júla (TASR) - Basketbalový klub BK Levickí Patrioti získal do svojich radov Martyho Hilla z USA.Dvadsaťdvaročný krídelník pôsobil na univerzite Northeast Community College, po dvoch úspešných rokoch zamieril do Evansvillu. V predchádzajúcom ročníku odohral 32 stretnutí, priemerne si v nich pripísal 11,5 bodu, 3,9 doskoku, 1,6 asistencie a 1,2 zisku."Prichádza k nám hráč so zaujímavými parametrami. Veríme, že prinesie energiu, kvalitu a atletickosť. Verím, že bude využiteľný na viacerých pozíciách a že jeho všestrannosť nám pomôže, či už v útoku alebo v obrane," portál basketliga.sk citoval trénera Michala Madzina.Okrem Hilla získali Levice aj Viktora Juríčka a Estónca Mihkela Kirvesa. Z predchádzajúceho ročníka zostávajú všetci slovenskí hráči – Patrik Adámik, Martin Bachan, Boris Bojanovský, Šimon Krajčovič, Milan Žiak a Samuel Volárik.