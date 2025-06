Levoča sa usiluje o návrat renesančnej busty, vedenie mesta rokovalo s riaditeľom Spišského múzea – FOTO

Potreba splniť viacero požiadaviek

4.6.2025 (SITA.sk) - Vedenie mesta Levoča v súvislosti s nedávnym odvozom vzácnej mramorovej busty v utorok rokovalo s riaditeľom Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči Jánom Pavlovom. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.Obe strany sa zhodli na tom, že ich spoločným záujmom je, aby toto vzácne dielo bolo pre verejnosť sprístupnené v meste Levoča, kde má významnú historickú, kultúrnu a symbolickú hodnotu. Renesančnú bustu, ktorej autorstvo pripisujú odborníci renesančnému talianskemu umelcovi Donatellovi, preniesli zo Spišského múzea pred necelým týždňom.K sprístupneniu tohto diela je podľa samosprávy potrebné splniť viacero odborných a bezpečnostných požiadaviek. "Veríme, že po ich zabezpečení bude busta Cecílie Gonzaga prinavrátená do Levoče a sprístupnená v expozícii SNM – Spišského múzea v Levoči. Mesto Levoča a SNM – Spišské múzeum v Levoči budú naďalej v úzkej komunikácii a spolupráci, aby zabezpečili adekvátne podmienky pre návrat a dôstojnú prezentáciu tohto významného diela," uviedla.Primátor mesta Miroslav Vilkovský zároveň v utorok požiadal listom ministerku kultúry Slovenskej republiky Martinu Šimkovičovú o prijatie a pracovné rokovanie na danú tému.Rezort kultúry tvrdí, že k prevozu busty pristúpil z dôvodu, že depozitárne priestory Spišského múzea v Levoči podľa neho nespĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov takéhoto výnimočného významu. V utorok zároveň informoval o prijatí mimoriadnych bezpečnostných opatrení na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu.Riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská zdôraznila, že artefakt vo vlastníctve štátu je umeleckým dielom mimoriadnej historickej, kultúrnej a spoločenskej hodnoty."Ministerstvo kultúry postupovalo v tejto veci v úzkej súčinnosti so Slovenským národným múzeom, Policajným zborom a ďalšími špecializovanými zložkami Ministerstva vnútra SR ," uviedla na margo presunu diela, na ktorom sa zúčastnil aj generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR O prevoze a uložení zbierkového predmetu podľa Bačinskej rokovali s prezidentkou Policajného zboru Janou Maškarovou . "Na základe dohody bolo určené miesto uloženia v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR. Všetky bližšie informácie o procese či konkrétnom mieste uloženia sú neverejné. Keďže išlo v súvislosti s prevozom a uložením zbierkového predmetu o prísny režim utajenia, vyzývame verejnosť aj médiá, aby nešírili citlivé informácie," zdôraznila Bačinská.Ministerstvo kultúry tiež dôrazne odmietlo akékoľvek obvinenia zo svojvoľného či nezákonného konania. Proces presunu a úschovy busty bol podľa Bačinskej v úplnom súlade so zákonom, v úzkej spolupráci s odborníkmi a bezpečnostnými zložkami.Na margo podmienok uloženia zbierkového predmetu uviedla, že sú dodržané štandardy bežne uplatňované pri artefaktoch vyhotovených z prírodného kameňa. V prípade busty Cecilie Gonzagy ide o kararský mramor. "Takéto dielo by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, relatívna vlhkosť by sa mala pohybovať okolo 50 percent a teplota v rozmedzí 18 až 20 stupňov Celzia," vysvetlila Bačinská.