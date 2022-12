Levočania si priplatia na miestnych daniach a poplatkoch, za komunálny odpad zaplatia viac o päť eur na hlavu

Zdvihnú aj daň za psa

Viac zdražovať nechceli

17.12.2022 (Webnoviny.sk) - Levočania zaplatia v novom roku vyšší poplatok za tuhý komunálny a drobný stavebný odpad, porastie z 30 eur na 35 eur za rok.Okrem toho budú zvýšené aj niektoré dane, v niektorých prípadoch pôjde o 50-percentný nárast. Rozhodli o tom mestskí poslanci počas svojho zasadnutia vo štvrtok 15. decembra.Schválením všeobecne záväzného nariadenia sa mení sadzba dane z pozemkov za meter štvorcový, pričom pri stavebných pozemkoch a ostatných plochách ostáva bez zmeny.Daň zo stavieb na bývanie a drobné stavby zvýšilo mesto o takmer 31 percent, teda z 0,26 eura na 0,34 eura.Ako ďalej počas zastupiteľstva informoval vedúci finančného oddelenia na mestskom úrade Ľuboš Kamenický, v prípade poľnohospodárskej pôdy, ale aj priemyselných stavieb a stavieb na ostatné podnikanie pôjde o nárast o 50 percent, pri chatách o 10 percent.O 50 percent porastie aj daň z bytov, a to z 0,26 eura na 0,39 eura za meter štvorcový. Navýšenie sa dotkne aj dane za psa.Daň za ubytovanie bude dvojnásobná, kým pôvodne suma za noc na osobu predstavovala 0,50 eura, po novom to bude jedno euro. Zvýšenie čaká aj dane za hracie automaty, zo 166 eur na 200 eur.„Tieto zmeny sme sa snažili čo najviac prispôsobiť priemeru, ktorý je na Slovensku. Je to priemer za rok 2020 a len za okresné mestá,“ poznamenal Kamenický. Podľa jeho slov je sadzba daní v Levoči vyššia ako bol priemer v roku 2020 len pri garážach.„Nárast poplatkov za likvidáciu a uskladnenie odpadu je za rok 2023 predpokladaný na úrovni až 300-tisíc eur. Nárast, ktorý navrhujeme vo všeobecne záväznom nariadení, vykryje iba polovicu z reálneho nárastu, ktorý budeme mať v roku 2023,“ skonštatoval. Mesto teda bude musieť doplatiť 150-tisíc eur.„Pri poplatku za komunálny odpad by sme reálne mali ísť v našich podmienkach o plus desať eur za osobu na rok minimálne. Nechceli sme ísť takýmto 30-percentným zvýšením, dali sme do návrhu len päť eur za osobu za rok,“ vysvetlil zvýšenie na budúci rok primátor mesta Miroslav Vilkovský