Levočská nemocnica začne odoberať krv od darcov už aj v Kežmarku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Levoča/Kežmarok 23. novembra (TASR) - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča rozširuje pôsobnosť svojej mobilnej odberovej jednotky okrem okresu Spišská Nová Ves aj na okres Kežmarok. Primár oddelenia hematologicko-transfúzneho oddelenia nemocnice Rastislav Osif uviedol, že odbery krvi sa budú konať pravidelne, minimálne raz do týždňa, a to v pondelok v odberovom centre na ulici Daniela Fischera v priestoroch ambulantnej pohotovostnej služby.konštatoval Osif.Dodal, že cieľom pravidelných odberov krvi v Kežmarku je podchytiť súčasných darcov krvi, ktorí musia teraz dochádzať darovať krv do iných odberových centier v okolí. Ide tiež o získanie nových darcov, ktorí s darcovstvom ešte nemajú skúsenosť. Získanú krv v Kežmarku spracujú na krvné výrobky na transfúznom úseku v levočskej nemocnici. Následne sa budú distribuovať do krvnej banky pre pacientov v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.