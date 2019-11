Levočskú radnicu chce mesto sprístupniť aj zo severnej strany

Na snímke budova renesančnej radnice z druhej polovice 15. storočia so zvonicou a veža Chrámu svätého Jakuba na Námestí Majstra Pavla v Levoči 16. augusta 2015. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Levoča 26. novembra (TASR) – Mesto Levoča chce sprístupniť aj druhú stranu historickej radnice na Námestí Majstra Pavla. O finančné zdroje na projekt sa chce samospráva uchádzať z nórskych fondov, celkové náklady sa vyšplhajú na približne milión eur. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Miroslav Vilkovský s tým, že nórsky finančný mechanizmus sa obnovuje po ôsmich rokoch a mesto to chce využiť na sprístupnenie radnice zo severnej strany.ozrejmil Vilkovský. Podľa neho bude vďaka sprístupneniu ďalšieho vchodu radnica o čosi atraktívnejšia a návštevníci tak budú mať ďalší dôvod navyše sa tam zastaviť.Samotné stavebné práce by si mali podľa primátora vyžiadať zhruba 700.000 eur, zvyšných 300.000 eur pôjde na tzv. mäkké projekty.doplnil Vilkovský. V spodnej časti historického objektu je totiž umiestnený celoročný remeselný trh, ktorý medzi pozitívne príklady z praxe zaradilo aj Združenie miest a obcí Slovenska. Funguje už tretí rok a stretáva sa s čoraz pozitívnejšími ohlasmi.Radnica už prešla rekonštrukciou v minulosti, ďalšia obnova súvisiaca práve s jej sprístupnením zo severnej strany, by mohla podľa Vilkovského začať v roku 2021.“ dodal.Renesančná radnica, ktorú postavili v polovici 15. storočia, je jednou z dominánt historického centra Levoče. Jej súčasná podoba je výsledkom viacerých premien, ale najmä prestavby z konca 19. storočia. Okrem spomínaného remeselného trhu sa v nej nachádza aj expozícia venovaná dejinám mesta.