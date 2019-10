Lewandowski na dostrel Müllerovým rekordom: Kovač:Je v životnej forme

Robert Lewandowski . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 27. októbra (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski sa stal prvým hráčom v 57. ročnej histórií nemeckej I. bundesligy, ktorému sa podarilo skórovať v každom z úvodných 9. kôl sezóny. Kanonier mníchovského Bayernu si v doterajšom priebehu ligy pripísal už 13 zásahov a špekuluje sa, či v prebiehajúcom ročníku prekoná rekord legendárneho Gerda Müllera. Najlepšiemu strelcovi v histórii "Bavorov" sa v ročníku 1971/72 podarilo skórovať 40-krát.Lewandwoski má na "dostrel" aj ďalší rekordu svojho predchodcu v červenom drese. Müller sa v rokoch 1969-70 presadil pätnástich za sebou idúcich zápasoch vo všetkých súťažiach. Lewandowskemu je momentálne na čísle trinásť. "Som rád, že sa mi darí približovať k rekordom, no v skutočnosti sa na to vôbec nesústredím. Dôležitá je len samotná hra a tréningy, uviedol 31-ročný strelec podľa agentúry DPA.Po sobotnej domácej výhre nad Unionom Berlín (2:1) figuruje Bayern na prvej priečke v tabuľke. Kolísavé výkony však vyvolávajú špekulácie týkajúce sa budúcnosti hlavného trénera Nika Kovača. Bez Lewandowskeho stabilných výkonov by Kovačova situácia na lavičke klubu mohla byť už oveľa horšia.povedal Kovač.