Lewandowski pôjde po sobotnom zápase na operáciu slabín

Hráč Bayernu Robert Lewandowski, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 20. decembra (TASR) - Futbalový útočník Bayernu Mníchov Robert Lewandowski podstúpi operáciu slabín. Absolvovať by ju mal čo najskôr po skončení jesennej časti sezóny I. bundesligy.Bavorov čaká v sobotu posledný zápas kalendárneho roka 2019, keď sa doma privíta Wolfsburg. "," povedal tréner Bayernu Hansi Flick. Poliak by sa mal liečiť 14 dní. V prvom zápase jarnej časti proti Herthe Berlín 19. januára by už mal byť k dispozícii. Informovala o tom agentúra SID.