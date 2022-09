Lewandowski pripomenul legendárneho Kocsisa, ale jeho koncert zatienil infarkt fanúšika (video)

Triumf Barcelony 4:0

Zdravie je to najdôležitejšie

11.9.2022 (Webnoviny.sk) - Poľskému futbalovému kanonierovi Robertovi Lewandowskému stačilo niekoľko stretnutí za španielsky klub FC Barcelona , aby si podmanil srdcia priaznivcov „blaugranas“.Už 34-ročný rodák z Varšavy nasúkal v prvých šiestich dueloch v drese FCB osem gólov a pamätníkom pripomenul počin Sándora Kocsisa z roku 1959, keď Maďar v úvodných šiestich vystúpeniach za barcelonský tím nastrieľal desať gólov.Lewandowski bol postavou stretnutia i v sobotňajšom dueli 5. kola La Ligy 2022/2023 v Cádize. Najprv síce figuroval ako náhradník, no keďže sa barcelonská ofenzíva „zadrhávala“, tréner hostí Xavi Hernández poslal v 57. min svoje útočné eso na trávnik.„Lewa“ sa mu o osem minút neskôr odvďačil zásahom na 2:0 a v závere duelu ešte pripravil ďalšie dva góly. Hostia zvíťazili 4:0.Koncert poľskej hviezdy však zatienilo dianie v hľadisku v koncovke duelu, keď jeden z fanúšikov dostal infarkt. Duel okamžite prerušili.Klub z Cádizu neskôr vo vyhlásení uviedol, že lekársky štáb muža úspešne ošetril pomocou defibrilátora. Odniesli ho na nosidlách a hospitalizovali v miestnej nemocnici. Podľa predstaviteľov Cádizu hráči Barcelony požičali zdravotníkom aj svoj defibrilátor pre prípad, že by to bolo potrebné.Počas záchrannej akcie patril k najaktívnejším domáci brankár Jeremías Ledesma, ktorý pomáhal nosiť lekárske vybavenie. Obranca Barcelona Ronald Araújo sa zasa neprestajne modlil za fanúšika. Po viac ako 10-minútovej prestávke rozhodca nariadil hráčom odísť do šatní. Zápas pokračoval až po viac ako polhodinovej pauze. „Zdravie je to najdôležitejšie. Dúfame, že fanúšikovi bude čo najskôr lepšie,“ podotkol Xavi Hernández.