Lewandowski zostrelil Plzeň hetrikom a Lobotkov Neapol sa tešil z jasného triumfu nad FC Liverpool

Na takého súpera Plzeň nestačila

Lewandowského nebolo ľahké ubrániť

Bayern zdolal Škriniarov Inter

Liverpool sa musí rýchlo zobudiť

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Viktorie Plzeň vstúpili v stredu do skupinovej časti Ligy majstrov 2022/2023 podľa očakávaní prehrou na pôde španielskeho FC Barcelona , katalánsky veľkoklub aj vďaka hetriku Roberta Lewandowského zvíťazil 5:1.Slovenský reprezentant Erik Jirka zasiahol do duelu v 78. minúte ako striedajúci hráč, jeho krajan Marián Tvrdoň sledoval zápas ako náhradný brankár z lavičky. Stanislav Lobotka odohral celé stretnutie v drese talianskeho SSC Neapol , ktorý doma zdolal finalistu ostatnej edície LM anglický FC Liverpool 4:1."Natrafili sme na obrovskú kvalitu, ale s tým sme rátali. Hráči si zápas odmakali a robili, čo mohli, ale na takého výborného súpera to nestačilo. Barcelona hrala na vysokej úrovni a pre nás to bol veľmi náročný duel," zhodnotil zápas na Camp Nou tréner Plzne Michal Bílek na klubovom webe.Jediný gól českého majstra strelil Jan Sýkora , ktorý v 44. minúte z ojedinelej šance hostí znížil stav hlavou na 1:2. Ešte v prvom polčase však opäť skóroval Lewandowski, ktorý neskôr skompletizoval svoj siedmy hetrik v LM.Ako prvý hráč v histórii súťaže v nej strelil hetrik za tri rôzne kluby - dokázal to aj ako hráč Bayernu Mníchov a Borussie Dortmund."Ani neviem, na čo som vtedy myslel, asi na nič. Mal som zmiešané pocity radosti a únavy," povedal Sýkora o svojom góle a vyzdvihol poľského kanoniera: "Musíme uznať, že je špičkový hráč, ktorý sa famózne presadzoval v Bayerne a teraz v tom pokračuje. Jeho výber miesta, zakončenie a rýchlosť sú fenomenálne, právom patrí medzi najlepších hráčov sveta. Nie je ľahké ubrániť ho."Plzeň prišla o sériu 34 súťažných zápasov bez prehry (29 triumfov, 5 remíz). S Barcelonou sa v skupine LM stretla aj v sezóne 2011/2012 a vtedy prehrala oba duely.Bývalý Lewandowského zamestnávateľ Bayern Mníchov v druhom stretnutí C-skupiny zdolal Inter Miláno na jeho pôde 2:0, v drese talianskeho vicemajstra odohral celý zápas kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. Nemecký šampión vstúpil do LM víťazne v 19. sezóne za sebou, z toho 17-krát neinkasoval."Stáli sme proti výnimočnému tímu, jednému z najlepších v Európe. Ako tím sme mohli hrať lepšie. Po prvom inkasovanom góle sme sa zlepšili a vytvorili sme si veľa šancí, ale chybovali sme v koncovke," uviedol sklamaný tréner Interu Simone Inzaghi. Lobotkov Neapol viedol už v polčase domáceho zápasu A-skupiny 3:0 nad šampiónom LM z roku 2019, dva zo štyroch gólov SSC vsietil Piotr Zielinski . Strelecky sa presadil aj Giovanni Simeone, syn trénera Atlética Madrid Diega Simeoneho, pri jeho debute v súťaži."Bol to skoro perfektný zápas. Nevieme, kam až môžeme zájsť," uviedol 28-ročný Zielinski po stretnutí. "Mali sme príliš otvorenú obranu, na takomto mieste musíte byť kompaktní. Príliš často mali veľa priestoru. Nanešťastie, takýto výsledok sme si zaslúžili. Musíme sa rýchlo zobudiť," povedal obranca "The Reds" Andy Robertson.V druhom zápase A-skupiny holandský Ajax Amsterdam zdolal doma škótsky Glasgow Rangers 4:0. V D-skupine portugalský Sporting Lisabon zvíťazil na ihrisku nemeckého Eintrachtu Frankfut debutujúceho v LM 3:0 a anglický Tottenham Hotspur doma triumfoval nad francúzskym Olympique Marseille 2:0 vďaka dvom gólom Richarlisona.V B-skupine si španielsky Atlético Madrid poradil s portugalským FC Porto 2:1 a belgický Club Bruggy zdolal nemecký Bayer Leverkusen 1:0.