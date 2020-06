Lex korona by sa mohol prijímať štandardne, zamestnávatelia nechcú prekvapenia v parlamente

Dramatický dopad na podnikateľov

Treba hľadať kompromis

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) verí, že sa balíček opatrení "lex korona" bude prijímať v štandardnom legislatívnom procese. Balíček podľa asociácie zasahuje ako do daňovej, tak aj zdravotnej, ale aj pracovno-právnej legislatívy.Balík asi stovky opatrení pre podnikateľov, ktorý pripravil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) však podľa AZZZ SR nepôjde cez štandardné legislatívne konanie."Posledné čo v čase krízy potrebujeme je obchádzanie štandardných legislatívnych procesov," konštatoval vo štvrtok generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický „Do súboru opatrení s názvom lex korona prispievali svojimi návrhmi aj zamestnávatelia, avšak napriek tomu, že už v pondelok sa koná rokovanie tripartity stále nepoznáme finálne znenie tohto balíčka, nevieme, ktoré podnety boli, či neboli zapracované. Keďže ide o veľmi rozsiahly balíček zmien, považujeme za nevyhnutné, aby sme si jeho finálne znenie mohli v dostatočnom predstihu naštudovať a odborne sa vyjadriť. Považovali by sme preto za nešťastné, ak sa o schvaľovaní viac ako 130 zmien v zákonoch dozvieme na poslednú chvíľu, respektíve až v momente rokovania“ dodal Oto Nevický.AZZZ SR preto verí, že balíček opatrení bude prijímaný štandardným legislatívnym procesom. Každé opatrenie, ktoré neprejde sociálnymi partnermi, môže mať podľa asociácie dramatický dopad na podnikateľov, tvorbu pracovných miest a celkové obnovenie ekonomiky po kríze.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR zároveň momentálne nevidí zákonný dôvod na skrátené legislatívne konanie, ktorým sa obchádza sociálny dialóg a štandardný legislatívny proces."Hoci sa pri niektorých bodoch názory sociálnych partnerov rozchádzajú, je potrebné hľadať kompromis. Zároveň aj podoba gastrolístkov sa na základe medializovaných informácií každým dňom mení a nestíhame sa v problematike orientovať," ozrejmila hovorkyňa AZZZ SR Miriam Filová Podľa aktuálnych vyjadrení by zamestnávatelia, ktorí prispievajú zamestnancom 55 % z príspevku na stravu, stratili možnosť rozhodnúť sa pre formu vyplácania príspevku. Vo firme by tak mohli vzniknúť až tri rôzne formy poskytovania benefitu – papierová, elektronická a hotovostná.Po novom tak všetky firmy na Slovensku, ktoré teraz majú nastavené účtovníctvo, evidenciu stravného a interné procesy na jednu formu (stravné lístky – papierové/elektronické), budú musieť zvládnuť minimálne dva paralelné systémy (stravné lístky a stravné v hotovosti). Toto je podľa zamestnávateľov združených v AZZZ SR to najhoršie riešenie.