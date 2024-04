Lexmann: Cieľom EÚ bolo aj ekonomické blaho občanov, využitie eurofondov však na Slovensku stále „pokrivkáva“

Ekonomické dobrá pre občanov

Eurofondy nevyužívame efektívne

Neschopnosť efektívneho čerpania eurofondov

Eurofondy posúvajú regióny dopredu

30.4.2024 (SITA.sk) - Podľa slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann môžu byť občania na Slovensku radi, že ich krajina patrí na mapu Európskej únie . V rozhovore pre agentúru SITA zároveň pripomenula, že hlavnými cieľmi EÚ, keď vznikala, bola ochrana mieru a ekonomické blaho občanov.„Bola to reakcia na dve svetové vojny, ktoré obrovským spôsobom zdevastovali Európu, ľudské životy, dôstojnosť človeka, spravodlivosť a podobne. Tento projekt chráni tieto hodnoty. Vidíme, že na Ukrajine je strašná vojna a vidíme tie dôsledky na ľuďoch. Je to na našej hranici, tak si môžeme o to viac uvedomiť, aká dôležitá je ochrana mieru,“ uviedla Lexmann.Európska únia podľa nej vytvára „ekonomické dobrá pre občanov“, či už prostredníctvom eurofondov alebo plánu obnovy „Je asi na mieste, aby sme po 20 rokoch zhodnotili, do akej miery dokážeme tieto ekonomické dobrá využívať pre to, aby sa občanom na Slovensku žilo lepšie.“Použitie eurofondov na Slovensku podľa Miriam Lexmann stále „pokrivkáva“.„Mnohokrát vraciame finančné prostriedky, nevyužívame ich efektívne a poviem jeden príklad, ktorý to krásne vykresľuje,“ podotkla a ďalej pokračovala: „Tieto prostriedky majú slúžiť na to, aby vyrovnávali rozdiely medzi regiónmi. Za tých 20 rokoch medzi chudobnými a bohatšími regiónmi na Slovensku sa ten rozdiel znásobil. Chudobné sú chudobnejšie, bohaté sú bohatšie. Tu vyvstáva otázka, ako používame eurofondy, prečo ich nevyužívame tak, aby sme posunuli chudobnejšie regióny dopredu. Z toho by profitoval každý občan Slovenska.“Tvrdí, že vláda alebo inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za čerpanie financií, pripisujú neschopnosť efektívne minúť prostriedky nastaveniu z Bruselu.„Vidíme však, že to nie je pravda, len keď sa pozrieme do susednej Českej republiky, Poľska a napokon aj Maďarska, kde vidíme, že tie chudobnejšie regióny sa za 20 rokov dramaticky posunuli dopredu. U nás sa však rozdiely zvýšili. Toto je vec, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť. A tiež nad tým, do akej miery dokážeme chrániť tieto prostriedky pred korupciou.“Vraví však, že napriek tomu eurofondy stále posúvajú naše regióny dopredu.„Budujú sa cesty, školy, škôlky. V podstate náš opatrovateľský sektor je skoro stopercentne financovaný z Európskeho sociálneho fondu . Toto sú tie dobrá, ktoré by sme si mali vážiť,“ zakončila Miriam Lexmann rozhovor pre agentúru SITA.