Lexmann: Peniaze z Európskej únie môžu slovenskú ekonomiku transformovať na podmienky 21. storočia

Reformy a investície

Morálny hazard

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločné európske riešenie na prekonanie dopadov koronarkízy je podľa europoslankyne Miriam Lexmann najlepšou možnou cestou.Ak sa peniaze z Európskej únie (EÚ) správne využijú, môžu podľa Lexmann urobiť reformy a investície, ktoré transformujú našu ekonomiku, školstvo, hospodárstvo i verejnú správu na podmienky 21. storočia.Europoslankyňa Miriam Lexmann to uviedla v stredu vo svojom vyhlásení k dohode lídrov EÚ na Fonde obnovy.Dohoda európskych lídrov na ekonomickej obnove a novom európskom rozpočte je podľa Lexmann dobrou správou. "Pre Slovensko to znamená možnosť čerpať 26 miliárd eur v priebehu siedmich rokov a keď k tomu pridáme zatiaľ nevyčerpaných 8 miliárd z rozpočtu 2014 – 2020, na ktoré máme nárok do roku 2023, sa dostávame k sume 34 miliárd. Suma vzbudzuje rešpekt pre jej veľkosť a bude preto výzvou pre našu dlhodobú neschopnosť čerpať európske prostriedky, no je to hlavne možnosť zrealizovať tak potrebné reformy a reštartovať našu ekonomiku," uviedla Lexmann.Z pohľadu výšky zadlženia Slovenska a pri vedomosti, že už dnes slovenský dlh tvorí takmer 50 % HDP a predpovedaný je 12 miliardový deficit na aktuálny rok, zaváňa ďalšie zadlžovanie krajiny a budúcich generácií morálnym hazardom.Ak však budeme podľa Lexmann múdri a šikovní, tento závan pretavíme do príležitosti urobiť reformy a investície, ktoré transformujú krajinu."Slovensko tak postavíme návratnými investíciami na nohy a vytvoríme tak zdravšie a hlavne aj spravodlivejšie ekonomické i sociálne prostredie s konkurencieschopnou ekonomikou ťahanou inováciami, čo umožní spoľahlivé splatenie našich záväzkov," dodala Lexmann.