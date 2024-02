Lexmann: V boji proti domácemu násiliu už nestačí len legislatíva, je potrebné prijať konkrétne opatrenia

Násilie nemá v spoločnosti miesto

Potreba budovať dôveru

Vláda sa podľa Lexmann obetiam vysmieva

21.2.2024 (SITA.sk) - Boj proti domácemu násiliu nekončí. Ako upozornila europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann , už nestačí pracovať len na legislatíve, ale je potrebné prijať aj konkrétne opatrenia, a to predovšetkým na úrovni členských štátov.Na Slovensku napríklad musíme podľa nej posilniť odborné školenie príslušníkov polície, sudcov či prokurátorov, aby nedochádzalo k druhotnému zraňovaniu obetí.O finálnej podobe novej smernice by mal Európsky parlament hlasovať podľa predbežných informácií na aprílovej plenárnej schôdzi. Ak bude prijatá, členské štáty budú mať dva roky na implementovanie smernice do vlastných právnych poriadkov.„V súvislosti s prijímanou smernicou o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu chcem zdôrazniť, že akákoľvek forma násilia, či už ide o násilie na ženách, mužoch, deťoch či senioroch, nemá v našej spoločnosti miesto a musíme využiť všetky prostriedky na to, aby sme násiliu zabránili a pomohli obetiam," zdôraznila Lexmann.Kresťanskí demokrati od začiatku trvajú na tom, aby sa násilie na ženách riešilo bez akýchkoľvek ideologických vplyvov, ktoré do tejto témy v súvislosti s prijímanou smernicou prenikali aj zo strany EÚ.„Je dôležité, aby sa problematika neideologizovala, ale aby sme spoločne riešili podstatu, ktorou je samotné násilie," podotkla Lexmann. Podľa europoslankyne je nevyhnutné zamerať sa na budovanie dôvery, aby každý, kto násiliu čelí, vedel, že sa má kam obrátiť pri svojej snahe dožadovať sa spravodlivosti.„Potrebujeme zriadiť efektívne mechanizmy, ktoré budú obete násilia, čo sú najčastejšie ženy, chrániť. Aby dokázali páchateľov nahlásiť a aby mali v prípade potreby k dispozícií útočisko, kam sa môžu spoločne s deťmi utiahnuť," dodala Lexmann.Slovensko ide podľa nej pod vedením premiéra Roberta Fica Smer-SD ) presne opačným smerom, a to aj napriek tomu, že táto vládna koalícia sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala presadzovať zmeny, ktoré povedú k zlepšeniu ochrany žien a detí pred domácim násilím.„Vláda Slovenskej republiky spolu so svojou väčšinou v parlamente sa doslova vysmieva obetiam násilia, a to vrátane tých najzraniteľnejších, detí," konštatovala Lexmann, podľa ktorej budú obete násilia navyše ohrozené aj skracovaním premlčacej lehoty za násilné trestné činy, akými sú aj znásilnenie, sexuálne násilie či zneužívanie.„Aj preto sme spolu s kolegyňami z platformy Konzervatívne ženy a Kresťanskodemokratickou mládežou Slovenska spustili petíciu proti tejto novele, ktorá má medzičasom tisícky podpisov, čo dokazuje, že tento problém občania vnímajú veľmi citlivo," uzavrela Lexmann.