Leyenová: Brexit negatívne nezasiahne bezpečnostnú politiku EÚ

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas tlačového vyhlásenia k Európskej Zelenej dohode v sídle Európskej komisie v Bruseli 11. decembra 2019. Európsky ekologický dohovor stanovuje, ako urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050, podporiť hospodárstvo, zlepšiť zdravie ľudí a kvalitu života, starostlivosť o prírodu a na nikoho pri tom nezabudnúť. To sú hlavné prvky dokumentu, ktorý v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstavili šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a výkonný podpredseda EK pre Európsky ekologický dohovor Frans Timmermans. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. decembra (TASR) - Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (brexit) nebude mať negatívne dôsledky pre európsku zahraničnú a bezpečnostnú politiku, domnieva sa predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová." povedala von der Leyenová pre najbližšie sobotňajšie vydanie spravodajského týždenníka Der Spiegel. Únijné iniciatívy na posilnenie európskej obrannej spolupráce sa tak mohli začať až po referende o brexite, citovala ju vopred v piatok agentúra DPA.Von der Leyenová označila za veľkú výzvu vyrokovať budúce vzťahy EÚ s Britániou už do konca roka 2020. Londýn však predĺženie príslušnej lehoty odmieta. "," povedala šéfka EK.Poukázala na to, že nejde len o obchodnú politiku, ale aj o napríklad bezpečnostné otázky či práva rybolovu. Preto chce podľa vlastných slov na rokovaniach dávať do popredia tie aspekty, pri ktorých by nedosiahnutie dohody mohlo spôsobiť najväčšie škody.