Leyenová čaká cez víkend na posledné tri nominácie na eurokomisárov

Na snímke Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. augusta (TASR) - Predsedníčka budúcej Európskej komisie Ursula von der Leyenová by mala mať v pondelok na pracovnom stole nominácie vlád 27 členských krajín Európskej únie na pozície eurokomisárov. Tri členské štáty ešte stále nepredložili svojich oficiálnych nominantov.Potom ako Spojené kráľovstvo s odkazom na brexit - plánovaný na 31. októbra - v piatok oficiálne potvrdilo, že nenavrhne svojho eurokomisára, von der Leyenová musí zostaviť 27-členný tím kolégia komisárov, ktorému bude šéfovať. Budúca šéfka eurokomisie opakovane upozornila, že si želá rodovo vyváženú exekutívu Európskej únie a navrhla členským krajinám, aby jej predložili mužsko-ženský tandem nominantov, čo by znamenalo 52 mien z 26 krajín, z ktorého si chcela následne sama vybrať.Dovtedy však už viacero členských krajín - vrátane Slovenska - predstavilo svojich kandidátov za eurokomisárov a v piatok bola situácia taká, že k dispozícii mala 11 mužov a desať žien.Portugalsko a Rumunsko vyšli v ústrety jej požiadavke a poskytli jej po dve mená, čiže aj muža aj ženu za členov eurokomisie. V priebehu víkendu sa musia vyjadriť aj posledné tri krajiny, ktoré ešte oficiálnych kandidátov nepredstavili: Belgicko, Francúzsko a Taliansko.Belgická televízna stanica RTBF pripomenula, že hoci sa v krajine už po dva dni skloňuje meno bývalej ministerky spravodlivosti a tiež sociálnych vecí a verejného zdravia Laurette Onkelinxovej ako možnej belgickej eurokomisárky, jej nominácia ešte vôbec nie je istá.Frankofónna strana zelených (Ecolo) chce, aby o národnej nominantke rozhodol federálny parlament, hoci táto záležitosť bola doteraz vždy na báze dohody medzi šéfmi hlavných politických strán. Doteraz desať belgických eurokomisárov sa striedalo podľa etnickej frankofónnej/flámskej parity a na rade sú frankofónni kandidáti.Onkelinxová je členkou frankofónnej Socialistickej strany (PS); ďalším silným menom v hre je aj vicepremiér a šéf diplomacie (zastupujúci aj ministerstvo obrany) Didier Reynders z liberálneho Reformného hnutia (MR).V Belgicku situáciu komplikujú aj prebiehajúce koaličné rokovania o zostavení federálnej vlády a ak by po dosluhujúcom premiérov Charlesovi Michelovi, ktorý bude budúcim predsedom Európskej rady, získala frankofónna oblasť aj post eurokomisára, Flámi si budú robiť nárok na post federálneho premiéra.Ak chcú frankofónne strany získať pre seba Úrad vlády, možno funkciu eurokomisára prenechajú flámskych stranám, kde sú v hre dve mená: bývalý flámsky premiér Kris Peeters, zastupujúci kresťanských demokratov, a šéfka Flámskej liberálnej a demokratickej strany (Open VLD) Gwendolyn Ruttenová.(spravodajca TASR Jaromír Novak)