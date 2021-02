Leyenová pripustila časový sklz vo vakcinácii, ale i tak chce do leta zaočkovať väčšinu dospelých

Únia bola príliš optimistická

Štáty musia byť predvídavejšie

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu uviedla, že kritizované pomalé podávanie vakcín proti koronavírusu v krajinách európskej dvadsaťsedmičky spočíva v tom, že Európska únia je príliš optimistická, sebavedomá a zjavne mešká.Zároveň pripustila chyby v stratégii usilujúcej sa o rýchle zabezpečenie dostatku vakcín pre 447 miliónov občanov EÚ.„Stále nie sme tam, kde chceme byť. Boli sme príliš optimistickí, čo sa týka hromadnej výroby, a možno sme si boli príliš istí, že to, čo sme si objednali, nám skutočne dodajú včas,“ vyhlásila Von der Leyenová na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu.Jej hodnotenie prišlo v čase, keď počet obetí koronavírusu v EÚ prekročil hranicu 500-tisíc. Pre porovnanie, USA s populáciou 330 miliónov ľudí dosiaľ v súvislosti s koronavírusom zaznamenali viac ako 468-tisíc úmrtí.Von der Leyenová zdupľovala dávnejšie slová, keď sľúbila, že do konca tohtoročného leta nechá zaočkovať 70 percent dospelej populácie EÚ. Na adresu veľkých farmaceutických spoločností si však neodpustila poznámku a podotkla, že výroba vakcín nezodpovedá úrovni vedeckého pokroku.„Plne chápeme, že pri hromadnej výrobe vakcín nastanú ťažkosti. Európa však vopred investovala miliardy eur do kapacít a naliehali sme na členské štáty, aby plánovali zavádzanie vakcín. Teraz všetci potrebujeme byť predvídavejší,“ skonštatovala nemecká politička.