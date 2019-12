Leyenová svoju prvú návštevu mimo hraníc EÚ nasmeruje do Afriky

Ursula von der Leyenová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 6. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok potvrdila, že je prvá pracovná návšteva mimo hraníc Európskej únie bude smerovať do Afriky. V sobotu zavíta do etiópskej metropoly Addis Abeba, ktorá je zároveň aj sídlom ústredia Africkej únie (AÚ).Šéfka exekutívy EÚ pri tejto príležitosti zdôraznila, že jej pobyt v Addis Abebe vysiela jasný signál o dôležitosti, ktorú jej kabinet prikladá rozvoju pevných väzieb s Afrikou s cieľom vybudovať prosperujúce a stabilné európsko-africké partnerstvo.," uviedla von der Leyenová v správe pre médiá.V sobotu ráno má na programe rokovania s predsedom Komisie Africkej únie Moussom Fakim a s komisármi AÚ.V rámci separátnych rokovaní sa stretne etiópským premiérom a laureátom Nobelovej ceny za mier za rok 2019 Abiyom Ahmedom, ako aj s prezidentkou Sahle-Work Zewdeovou, momentálne jedinou ženskou hlavou štátu v Afrike.Von der Leyenovú bude počas návštevy sprevádzať eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová, ktorá odtiaľ odcestuje do Kene, kde bude v pondelok v Nairobi zastupovať EÚ na 9. summite ACP - vrcholnom podujatí najvyšších lídrov afrických, karibských a tichomorských krajín.(spravodajca TASR Jaromír Novak)