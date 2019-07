Lezenie je pre hendikepovaných podľa A. Haršányho výzva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Trnava 23. júla (TASR) – Z majstrovstiev sveta v lezení pre telesne postihnutých športovcov (Paraclimbing World Cup) sa vrátil Trnavčan Andrej Haršány. Vo francúzskom Briancone si bol zmerať sily ako prvý a jediný Slovák so 170 účastníkmi z 30 krajín s rôznym druhom postihnutí. Posmelený úspechom z predchádzajúceho medzinárodného majstrovského súťaženia v rakúskom Imste, by chcel osloviť a združiť športovcov na Slovensku, ktorí nechcú dovoliť svojmu fyzickému hendikepu byť prekážkou v športovom nasadení.povedal po návrate na Slovensko Haršány pre TASR. V Briancone sa podľa jeho slov zišli výborní športovci, ktorí zdolávali pripravené lezecké cesty na umelej stene.Haršány pripomenul, že iné krajiny vyslali na celosvetové podujatie národné tímy.uviedol. Do Francúzska s ním išiel jeho tréner Marek Jablonovský, s ktorým sa zoznámil pred viac ako rokom a spolu začali pracovať na Haršányho kondičke.Haršány nie je v lezení začiatočník, hoci sa roky borí so zdravotnými problémami. Pred dvadsiatimi rokmi absolvoval operáciu bedrového kĺbu a má v ňom výrazne obmedzenú hybnosť. Od roku 2015 má po úraze zápästia trvalé vážne následky. Napriek tomu ho lákajú výšky a túžba zdolať ich, lezie od svojich trinástich rokov.uviedol Haršány.Na majstrovstvách v Briancone, kde sa mu v tvrdej konkurencii darilo menej ako na pretekoch v Rakúsku, kde bol štvrtý, pociťoval najmä priateľskú atmosféru, odhodlanie postihnutých športovcov prekonávať samých seba.dodal Haršány. Takto by po čase aj Slovensko mohlo vyslať na súťaže vlastný tím.