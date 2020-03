LG ODHAĽUJE NOVÉ TELEVÍZORY PRE ROK 2020 NA ČELE S OCEŇOVANÝMI OLED MODELMI

Spoločnosť LG Electronics (LG) oznámila uvedenie svojej hviezdnej televíznej zostavy pre rok 2020. V jej čele stojí 14 nových modelov OLED vrátane umelecky inšpirovanej série GX Gallery, modelov 8K ZX a 4K Ultra HD televízorov. Spoločnosť LG, ktorá je nesporným svetovým lídrom v oblasti televízorov OLED, posúva zážitky zo sledovania a hrania hier do vzrušujúcich nových oblastí. Novinky štartujú tento mesiac v Južnej Kórei a Spojených štátoch, po ktorých budú nasledovať európske trhy a ďalšie regióny.

V roku 2020 spotrebitelia ocenia sofistikovaný dizajn nových prémiových televízorov LG. Poteší tiež ich schopnosť bezproblémového splynutia s akýmkoľvek priestorom, kde prispievajú k celkovému dizajnu. Technológia samosvietiaceho displeja je schopná presne ovládať svetlo na úrovni pixelov pre najhlbšiu čiernu, najrealistickejšie farby a nekonečný kontrast a ponúka tak najlepší možný zážitok zo sledovania. Elegantný dizajn nových televízorov je rovnako úchvatný ako kvalita obrazu, ktorú poskytujú.

Ako v umeleckej galérii

Tri nové modely série GX Gallery (55 -, 65 a 77 palcov) demonštrujú priority spoločnosti LG pri tvorbe výnimočného minimalistického dizajnu. Ten by nebol možný bez revolučnej technológie OLED panelu, ktorá nevyžaduje podsvietenie. Vďaka tomu televízor integruje najmodernejšiu kvalitu obrazu do ultratenkého tela - 65-palcový model má hrúbku len 20 mm, pričom nepotrebuje externý ovládací panel ani konektorový box. Televízor sa jednoducho “zavesí” na stenu podobne, ako umelecké dielo v galérii.

Mimoriadna obrazová kvalita plná detailov sa očakáva od LG OLED ZX Real 8K (modely 88 OLED ZX a 77 OLED ZX). Vďaka svojmu rozlíšeniu poskytujú tieto modely štvornásobné rozlíšenie obrazovky 4K a 16-násobok rozlíšenia Full HD. Aby bol zaručený najlepší výsledok v rozlíšení 8K, televízory LG nielen spĺňajú, ale dokonca prekračujú všeobecne danú hranicu pre televízory s rozlíšením 8K Ultra HD, ako ich definuje Združenie spotrebiteľských technológií (Consumer Technology Association). Tým sa zaraďujú medzi prvé 8K modely, ktoré sa môžu pýšiť logom CTA 8K Ultra HD.

Spoločnosť LG taktiež v roku 2020 uvádza na trh úplne nové 4K OLED televízory pre rok 2020 (modely CX a BX s veľkosťou 77, 65 a 55 palcov). Každý z nich poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu, ktorou je technológia LG OLED známa. Neskôr v priebehu roka sa objaví aj úplne nová veľkosť modelu OLED CX, a to 48 palcov.

Prémiová zostava LCD televízorov LG NanoCell bude obohatená o 7 nových modelov Real 8K (75 a 65 palcové Nano99, Nano97 a Nano95, 55-palcové Nano95), pričom všetky modely dostali logo CTA 8K UHD, rovnako ako ich OLED súrodenci.

Väčšina televízorov LG 2020 OLED a 8K NanoCell pre rok 2020 je osadená novým procesorom α (Alpha) 9 Gen 3 AI. Procesor tretej generácie z vlastnej produkcie spoločnosti LG stavia na schopnostiach svojich predchodcov avyužíva pokročilé “deep learning” algoritmy za účelom ďalšieho zvýšenia kvality obrazu a zvuku na nových televízoroch. α9 Gen 3 prináša celý rad nových funkcií navrhnutých pre zlepšenie zážitku zo sledovania filmov, športu, hrania hier a ďalšieho obsahu.

Skvelý vizuálny a zvukový výkon

Televízory LG 2020 spoločnosti LG podporujú najnovšie špecifikácie HDMI, vrátane eARC a ALLM pre kvalitnejší zvuk a plynulý výkon bez oneskorenia. Modely LG 8K dokážu prehrávať natívny obsah 8K z digitálnych vstupov HDMI a USB a podporujú širokú škálu kodekov vrátane HEVC, VP9 a AV1, kodeku uprednostňovaného službou YouTube a ďalšími významnými streamingovými platformami.* Podporujú tiež streamovanie v rozlíšení 8K pri 60 FPS a sú certifikované na poskytovanie rozlíšenia 8K 60P cez HDMI.

Technológia LG OLED, známa pre svoju schopnosť verne reprodukovať farby a vízie filmových tvorcov, opäť posúva štandard pre skutočný filmový zážitok v obývacej izbe. Najnovšie modely LG OLED získali ocenenie Excellence in Engineering Award od profesionálneho združenia Hollywood Professional Association a sú prvými televízormi, ktoré dodávajú integrovaný kalibračný softvér na hardvérovej úrovni. S podporou nového systému Dolby Vision IQ a Filmmaker Mode ™ UHD Alliance zobrazuje spoločnosť LG OLED filmy presne tak, ako ich tvorcovia zamýšľali.

Nové televízory OLED a NanoCell so skvelým vizuálnym a zvukovým výkonom navyše poskytujú jednoduchý prístup k vysokokvalitnému obsahu od najlepších svetových poskytovateľov prostredníctvom obľúbených aplikácií a služieb, ako sú Apple TV, Disney + a Netflix.

Na svoje si prídu aj nároční hráči

Televízory LG pre rok 2020 sú ideálnou voľbou pre náročných hráčov. Spájajú vynikajúcu kvalitu obrazu s novými hernými funkciami. Ako prvý výrobca ponúkajúci televízory, ktoré sú oficiálne kompatibilné s NVIDIA G-SYNC®, spoločnosť LG predstavuje dohromady 12 nových modelov OLED, podporujúcich túto hernú technológiu.

G-SYNC zaisťuje dokonalé vykreslenie grafiky, čím zvyšuje pocit ponorenia hráčov do hry, a to prispôsobením obnovovacej frekvencie televízora snímkovej frekvencii pripojeného hardvéru. LG OLED technológia využíva precíznosť ovládania jednotlivých pixelov na dosiahnutie výnimočnej kvality obrazu, nízkeho oneskorenia na vstupe a ultra malej doby odozvy, čím poskytuje dokonalý herný zážitok bez blikania, ktoré je bežné pre väčšinu iných displejov. Televízory LG OLED a NanoCell od roku 2020 podporujú HDMI VRR. Vďaka tomu je spoločnosť LG jedinou značkou televízorov, ktorá ponúka kompatibilitu so širokou škálou herných zariadení, ako sú grafické karty a herné konzoly.

Najlepšie športové zážitky

Pokiaľ ide o sledovanie športu, vďaka obnovovacej frekvencii 120 Hz televízory LG OLED prinášajú do obývačky atmosféru z významných udalostí ako nikdy predtým. Táto technológia umožňuje vidieť všetky rýchle akcie v dokonalých detailoch. Funkcie ako napríklad Sports Alert umožňujú používateľom ľahko sledovať svoje obľúbené tímy, informujú o skóre v reálnom čase, aktuálnych plánoch a ďalších informáciách naprieč celým radom profesionálnych športov vrátane obľúbeného futbalu. Hukot davu ako na štadióne si vychutnáte vďaka 360-stupňovému zvuku s dvoma pripojenými Bluetooth reproduktormi.

# # #

* Môže vyžadovať aktualizáciu softvéru. Dostupnosť 8K obsahu sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb.