LG PREDSTAVUJE NA VEĽTRHU IFA PRVÝ 8K OLED TELEVÍZOR NA SVETE

Spoločnosť LG Electronics (LG), ktorá je už so svojimi OLED televízormi na čele TV inovácií, predstavuje na veľtrhu IFA 2018 prvý OLED televízor s rozlíšením 8K (7680 x 4320) na svete. 8K OLED televízor LG s uhlopriečkou 88 palcov má viac ako 33 miliónov aktívnych bodov vytvárajúcich bezkonkurenčný kontrastný pomer a verné zobrazenie čiernej, ktoré tvoria ikonickú kvalitu obrazu OLED televízorov.

Očakáva, že sa dodávky OLED televízorov na trh v roku 2018 zdvojnásobia a do roku 2022 dosiahnu viac ako deväť miliónov kusov. Preto bude spoločnosť LG naďalej zvyšovať podiel OLED produktov vo svojom sortimente luxusných televízorov a presadzovať všeobecné prijatie OLED technológie zákazníkmi. Aj keď je trh s 8K televízormi ešte len v plienkach, predpokladá sa, že do roku 2022 vzrastie na viac ako 5 miliónov kusov, a spoločnosť LG je odhodlaná so svojou 8K OLED technológiou tomuto superluxusnému trhu kraľovať.

Napriek pokroku na poli LCD sa o technológii OLED často hovorí ako o „zobrazovacej technológii budúcej generácie“, pretože emituje vlastné svetlo, čo eliminuje potrebu akéhokoľvek podsvietenia. To umožňuje výrobu moderných televízorov, ktoré definujú novú úroveň kvality obrazu, či dizajn výrobkov. Spoločnosť LG je nielen priekopníkom týchto technológií, ale dokázala ich tiež úspešne uviesť na trh.

„Prvý 8K OLED televízor spoločnosti LG je vrcholom technického snaženia a ďalším evolučným krokom v zobrazovacích technológiách,“ hovorí Brian Kwon, prezident LG Home Entertainment Company. „Technológia OLED 4K hrala významnú úlohu pri pretváraní TV odvetvia a v LG sme presvedčení, že u OLED 8K to bude rovnaké.“

Návštevníci veľtrhu IFA 2018 sa na 88-palcový 8K OLED televízor LG budú môcť prvýkrát pozrieť v stánku spoločnosti LG v hale 18 výstaviska Messe Berlin, kde bude vystavený spolu s ďalšími inováciami v oblasti televíznej techniky.