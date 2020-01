LG PREDSTAVUJE NOVÝ KONCEPT VÝVOJA UMELEJ INTELIGENCIE

Veľtrh CES 2020 sa opäť niesol v duchu predstavení nespočetného množstva noviniek. Každoročne na tomto podujatí prednášajú a diskutujú poprední zástupcovia technologických aj ďalších firiem. Prezident a CTO spoločnosti LG Electronics, Dr. I.P. Park, predstavil budúcnosť rozvoja umelej inteligencie (AI) s názvom: "Úrovne skúseností s AI: Budúcnosť AI a ľudská prax". Celý koncept je v súlade so značkou LG ThinQ a jej ambicióznym cieľom transformovať každodenné činnosti a aspekty bežného života s inteligentnými funkciami LG ThinQ.

Značka LG predstavila jasný a dlhodobý plán umelej inteligencie. Hlavným cieľom je vytvoriť koncepčný systém zahŕňajúci produkty a služby, vďaka ktorým sa zákazník cíti komfortnejšie, v podstate ako doma. Dr. Park počas prezentácie v konferenčnom centre Mandalay Bay v Las Vegas apeloval na dôležitosť štruktúrovaného rámca pre AI naprieč odvetvím, aby sme docielili zmysluplný vplyv na cieľového zákazníka, a to predovšetkým v čase veľkého množstva nových nápadov a konceptov súvisiacich s umelou inteligenciou.

Dr. Park pri svojom prejave vyzval riaditeľa a spoluzakladateľa montrealskej firmy Element AI, Jeana-Françoisa Gagného, ​​a spoločne na pódiu diskutovali o zodpovednosti a dôležitosti AI v priebehu vývoja nových technológií. Predstavili štyri úrovne skúseností s umelou inteligenciou (AIX). Sú to Efektivita, Personalizácia, Dedukcia a Výskum.

Prvou úrovňou je Efektivita (Efficiency). Špecifické funkcie zariadenia a systémov je možné automatizovať pomocou jednoduchých pokynov, čo je možné u väčšiny produktov so schopnosťou rozpoznania hlasu. Umelá inteligencia automaticky upraví výkon podľa vopred stanovených parametrov, čím zefektívňuje účinnosť v užívateľských interakciách. Reálnym príkladom je klimatizačná jednotka LG ThinQ, ktorá vďaka inteligentnému senzoru mapuje situáciu (počet ľudí, teplotu) v miestnosti a následne upraví teplotu a prúdenie vzduchu.

J.F. Gagné uviedol, že Personalizácia (Personalisation), druhá úroveň, v praxi znamená strojové učenie s cieľom optimalizovať a personalizovať funkcie zariadenia. Na tejto úrovni môžu zariadenia a služby s umelou inteligenciou zbierať dáta získané interakciou s konkrétnym prostredím a užívateľmi. Tieto zaznamenané vzory sú následne využité pre zlepšenie celého procesu, na zjednodušenie v rámci užívania zariadení alebo na efektívne splnenie zadania. Dr. Park uvádza ako príklad robotický vysávač novej generácie spoločnosti LG, ktorý na základe práce s dátami (mapovanie miestnosti) dosahuje lepšie výsledky.

Tretia úrovňou je Dedukcia (Reasoning). Tá predpokladá, že umelá inteligencia využíva učenie kauzality prostredníctvom kolektívnej inteligencie systému zloženého z rôznych zariadení a služieb. Práve vďaka tomuto systému učenia sa užívateľská spokojnosť opäť značne zlepšuje. "Môžeme využiť rozmanitosť nášho produktového portfólia a získať tak dôležité informácie od používateľov, ktoré nás posunú vpred," doplnil Dr. Park.

Posledný stupeň, hoci vzdialený v budúcnosti, predstavujúci finálny cieľ spoločnosti LG v rámci AI, reprezentuje úroveň Výskum (Exploration). Vďaka konceptu Experimentálne učenie, založenom na vedeckej metóde, budú systémy podporujúce umelú inteligenciu schopné rozvíjať nové funkcie vytváraním a testovaním hypotéz k odhaleniu nových inferencií, ktoré im umožnia učiť sa, zlepšovať sa a zvyšovať kvalitu života užívateľov.

"V pozícii priekopníka v oblasti AI je našou úlohou zvážiť dôležitosť ľudských skúsenosti a posunúť hranice výskumu a vývoja AI," dodal Gagné z Element AI. "Spoločne s firmou LG Electronics dúfame, že táto práca pomôže stanoviť štandardy a zásady pre ďalšie kroky vývoja umelej inteligencie," dodáva.

Predstavenia AIX úrovní sa zúčastnilo množstvo osobností naprieč rôznymi odvetviami.

"Je našou zodpovednosťou riadiť rozvoj oblasti umelej inteligencie do budúcnosti, v ktorej je technológia využívaná spôsobom, ktorý je prospešný ako pre jednotlivcov, tak aj pre spoločnosť ako celok," povedal Yoshua Bengio, nositeľ ceny Turing, zakladateľ a vedecký riaditeľ Mila, partner výskumného ústavu medzi Université de Montréal a McGill University s Polytechnique Montréal a HEC Montréal.

Na veľtrhu CES 2020 bolo predstavené veľké množstvo produktov. Funkčnosť, AI inovácie a vybavenosť domácností boli hlavnými lákadlami výstavnej plochy spoločnosti LG. LG ThinQ Zone pre inteligentnú domácnosť, ktorá ide ruka v ruke s LG konceptom "všade sa môžete cítiť ako doma", realizuje skutočne "pripojený" životný štýl a každodenné fungovanie. To dokazuje, ako sa produkty a služby s umelou inteligenciou spoločnosti LG prispôsobujú rôznym aspektom každodenného života, aby plne uspokojili každého zákazníka.

Koncept LG ThinQ Home začína hneď pri inteligentných dverách, ktoré pred otvorením skontrolujú majiteľa domu rozpoznaním tváre. Potom, čo je majiteľ identifikovaný a vstúpi do svojho domu, môže využiť obrazovku s užitočnými informáciami, ako sú napríklad počasie alebo dopravné informácie. Ak je aktívny režim odchodu (depart mode), inteligentný dvere upozorní systém ThinQ na to, že všetci členovia domácnosti odišli, a je teda možné aktivovať šetriaci energetický režim.

V Connected Car Zone predstavila spoločnosť LG personalizovanú skúsenosť v aute, ktorá vodičom a ďalším cestujúcim umožní vziať si so sebou kúsok domova i na cesty. Koncept pripojeného auta je založený na platforme webOS Auto a bol vyvinutý v spolupráci s popredným výrobcom autosedačiek Adient. Vnútri vozidla sú OLED displeje, na ktorých si užívatelia môžu naďalej užívať sledovanie programov a filmov, ktoré začali sledovať doma. Osobná zvuková zóna poskytuje každému pasažierovi jedinečný multimediálny zážitok, zatiaľ čo virtuálny osobný asistent aktivovaný hlasom izoluje a rozpoznáva hlasové povely, a to aj v prípade hlasnej okolitej hudby či konverzácie.

ThinQ Fit Collection ponúka zákazníkom virtuálny výber toho najvhodnejšieho oblečenia bez toho, aby museli stáť dlhé rady v kabínkach. LG ThinQ FitTM vychádza z pôvodného konceptu LG Smart Mirror, využíva 3D kamery na presné meranie a naskenovanie postavy užívateľa, ktorému následne vyberie najvhodnejšie oblečenie a rovno umožní jeho nákup.

A aký by to bol CES 2020 bez robotov? Spoločnosť LG na návštevníkov veľtrhu zapôsobila svojou strhujúcou show. V CLOi Table Zone roboti upútali pohľady divákov svojimi kulinárskymi zručnosťami, efektivitou alebo vybraným štýlom obsluhy. Vo futuristickej reštaurácii roboti LG CLOi nielen prijímali objednávky od zákazníkov, ale aj varili, pokrmy rozniesli, a tiež po sebe dokázali upratať. Potenciálni hostia si rezerváciu mohli vytvoriť na diaľku, a to prostredníctvom aplikácie ThinQ, napríklad cez inteligentný televízor alebo smartfón.