LGBTI+ je téma do dobrého počasia, využíva sa na politikárčenie, tvrdí Pinke

Téma viac rozoštváva a polarizuje

Lacné politické body

Ideme dobrým smerom

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Téma LGBTI+ sa v súčasnosti využíva na politikárčenie, je to téma do „dobrého počasia". Uviedla zakladajúca členka strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Loretta Pinke v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.„Nehovorím, že tieto témy nie sú dôležité, ale v situácii, keď máme zabezpečený chod krajiny a ekonomickú stabilitu, môžeme sa o týchto veciach rozprávať. Je veľmi ťažké nájsť dialóg k tejto téme, keďže to nemáme vyriešené," tvrdí Pinke.Dodala, že v súčasnosti téma LGBTI+ národ viac rozoštváva a polarizuje. „Vláda situáciu v krajine neukľudňuje, nenávisť v spoločnosti čoraz viac rastie. V parlamente neprešiel návrh zákon o partnerskom spolužití a na to, aby takéto témy boli prijaté spoločnosťou, musí ešte prebehnúť celospoločenská diskusia," dodala Pinke.Predseda Mladých SaS strany Sloboda a Solidarita Ladislav Kuna pevne verí, že slovenská spoločnosť dospeje do stavu, ktorý už v západných kultúrach pretrváva. V diskusnej relácii povedal, že treba upriamiť pozornosť na politikov, ktorí žijú konfliktom a "nahrabávajú" si lacné politické body na tom, že ukážu na niekoho prstom.„Je to napríklad poslanec parlamentu György Gyimesi OĽaNO ) alebo nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Taraba Život-NS ), ktorí neriešia nič iné, len šíria nenávisť voči istým menšinám, lebo vedia, že to ľudí vyhecuje a získajú lacnú popularitu," uviedol Kuna.Kuna dodal, že mladí ľudia vnímajú témy ohľadom menšín pozitívnejšie ako staršia populácia. „Myslím si, že ideme dobrým smerom, ale je nutné, aby ľudia prestali veriť politikom, ktorí im podhadzujú lacné populistické a nenávistné argumenty na počkanie," upozorňuje predseda mladých SaS-károv.Zároveň si myslí, že politici by mali riešiť všetky problémy rovnako. „Nič nebráni tomu, aby sa na jedno parlamentné rokovanie predložil návrh zákona o pomoci ľuďom a taktiež návrh zákona o registrovaných partnerstvách, nevylučuje sa to. V dôvodovej správe v návrhu o registrovaných partnerstvách nie je napísané, že teraz sa pol roka nesmie riešiť pomoc ľuďom," doplnil Kuna. Ladislav Kuna upozornil aj na to, že ľudia z LGBTI+ komunity trpia rovnakými problémami ako všetci ostatní a hlavne sú to ľudia, ktorí rovnako platia dane a odvody. „Je vrcholne nespravodlivé, ak má niekto rovnaké povinnosti ako všetci ostatní, ale z nejakého dôvodu istej skupiny ľudí nemá rovnaké práva. Buď budú mať rovnaké práva, keď majú rovnaké povinnosti, alebo im znížme dane a odvody. Keď nemajú rovnaké práva, nech nemajú ani rovnaké povinnosti," tvrdí Kuna.