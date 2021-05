LGBTI ľudia majú strach prejaviť sa na verejnosti, pre mnohých je tabu aj držanie sa za ruky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Celkovo 77 percent homosexuálnych párov sa na verejnosti bojí držať za ruku. Vyplýva to z prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné ľudské práva. Občianske združenie (OZ) Mladí to pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homo-, bi-, intersex- a transfóbii uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal spoluzakladateľ združenia Ondrej Vrábel.OZ Mladí v pondelok 17. mája preto spustilo kampaň Odkaz pre LGBT+, ktorej cieľom je zvýšiť akceptáciu homosexuálnych, bisexuálnych, transrodových a ďalších LGBT+ ľudí na Slovensku. Verejnosť a osobnosti môžu vyjadriť podporu formou krátkeho odkazu zdieľaného na sociálnych sieťach či použitím rámu na svojej profilovej fotke.„Verím, že vďaka našim aktivitám pribudnú ľudia, ktorí budú o svojej orientácii a identite hovoriť o čosi viac otvorene,“ povedal Vrábel.Medzinárodný deň proti homofóbii pripadá každoročne na 17. mája po tom, ako 17. mája 1992 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyškrtla homosexualitu zo zoznamu psychických porúch.