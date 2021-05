LGBTI ľudia sú stále terčom nadávok a ponižovania, myslí si prezidentka Zuzana Čaputová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - LGBTI ľudia sú aj v roku 2021 terčom nadávok, ponižovania, šikany a fyzických útokov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová Tá pri príležitosti dňa boja proti homofóbii a transfóbii pripomenula, že za posledných päť rokov zažilo desať percent členov LGBTI komunity fyzický alebo sexuálny útok.„Za touto štatistikou sa skrývajú konkrétni ľudia. Sú to naši susedia, spolužiaci a spolužiačky, kolegovia a kolegyne, priatelia a príbuzní,“ uviedla hlava štátu. Dodala, že verejnosť by si nemala zakrývať oči pred nenávisťou. Podľa Čaputovej má každý právo na život v dôstojnosti, v rešpekte a v bezpečí.