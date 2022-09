LGBTQ komunita usporiadala v Srbsku podujatie EuroPride, uskutočnilo sa napriek zákazu a vyhrážkam

V srbskom Belehrade sa v sobotu uskutočnilo paneurópske podujatie EuroPride napriek oficiálnemu zákazu a vyhrážkam skupín proti LGBTQ komunite.

Stovky aktivistov s dúhovými vlajkami a ich podporovatelia pochodovali centrom srbskej metropoly, ktoré uzavrela polícia a dozerali naň policajti v plnej výstroji.

Keď dav prechádzal okolo kostola, neprestajne zvonili zvony, čo bol znak ostrej opozície srbskej pravoslávnej cirkvi proti dúhovým pochodom.

Napätá atmosféra

Bez incidentu

18.9.2022 (Webnoviny.sk) -V Belehrade bola atmosféra v sobotu napätá. Ultranacionalistickí futbaloví fanúšikovia sa dostali do stretov s policajtmi, na ktorých hádzali zábleskové granáty, kamene a svetlice. Tí ich útoky odrážali obuškami a štítmi.Srbskí aktivisti už skôr uviedli, že hlavným dôvodom pochodu je boj za viac práv pre LGBTQ komunitu v Srbsku, vrátane zákonov, ktoré by upravovali práva partnerstiev osôb rovnakého pohlavia, ako sú dedičstvo, majetok a ďalšie otázky.Polícia tento týždeň prehliadku zakázala s odvolaním sa na riziko stretov s krajne pravicovými aktivistami. Organizátori však v sobotu uviedli, že dostali záruky od srbskej premiérky Any Brnabićovej, ktorá je lesba, že podujatie môže pokračovať.Brnabićová sa vyjadrila, že je pyšná, že počas celého týždňa, keď sa uskutočnilo viac ako dúhových 130 podujatí, sa nestal žiaden incident.Na pochod v Belehrade podľa nej nasadili 5 200 policajtov, ktorí zadržali 64 ľudí. Desať policajtov utrpelo ľahké zranenia.Krajne pravicový líder v súvislosti s pochodom vyhlásil, že premiérku by mali zatknúť a obviniť z velezrady za to, že dovolila jeho konanie.