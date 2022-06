Spevák a skladateľ Liam Gallagher vydal album C'mon You Know. Je to jeho tretia štúdiovka, ktorá sa rovnako ako dve predchádzajúce dostala na prvé miesto rebríčka albumov.





Podľa hudobného magazínu New Musical Express ide o najlepší a zároveň najexperimentálnejší sólový album niekdajšieho frontmana Oasis. Platňu produkoval Andrew Wyatt a podieľal sa na nej Dave Grohl, Ezra Koenig z The Vampire Weekend, Greg Kurstin a Ariel Rechtshaid.Dvaja poslední menovaní majú okrem iného aj cenu Grammy za album 25 speváčky Adele a Grohl patrí k najdôležitejším postavám gitarovej hudby posledného desaťročia. So skúseným tímom za chrbtom Gallagher nahral album vychádzajúci z najlepších tradícií predovšetkým britskej rockovej hudby. Piesne na treťom sólovom albume Gallaghera striedajú odkazy na nahrávky Rolling Stones, Beatles, ale aj Stooges. Server Metacritic, ktorý eviduje recenzie na hudobné a filmové diela, ponúka vysoké priemerné hodnotenie 75 %.Liam Gallagher (rodený William John Paul Gallagher, *21. 9. 1972, Burnage, Manchester, UK) bol spevákom rockovej skupiny Oasis, hrával aj na sprievodnej gitare. Táto formácia vznikla v Manchestri v roku 1991. V auguste 1994 vydali debutový album Definitely Maybe. V singlovej hitparáde mali 26 piesní, z nich osem dosiahlo na prvú pozíciu, vydali sedem štúdiových albumov, siedmy s názvom Dig Out Your Soul vyšiel v októbri 2008. Získali šesť cien Brit Awards, rozišli sa v auguste 2009. V októbri 2017 vydal Liam sólový album As You Were a v septembri 2019 druhý Why Me? Why Not. Liam bol 13. júla 2019 hviezdou tretieho dňa 23. ročníka festivalu Pohoda.