Libanon dostal od Interpolu zatykač na bývalého šéfa Nissanu

Novinári čakajú pred domom v Tokiu, v ktorom po prepustení na kauciu žil bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn 2. januára 2020. Dom prehľadala japonská prokuratúra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 2. januára (TASR) - Libanonská prokuratúra dostala od Interpolu medzinárodný zatykač na bývalého predsedu predstavenstva automobilky Nissan Carlosa Ghosna, ktorý ušiel z Japonska do Libanonu, píše vo štvrtok agentúra AFP.Libanonský minister spravodlivosti Albert Sarhán, ktorého vo štvrtok citovala libanonská štátna tlačová agentúra, oznámil, že "prokuratúra... dostala od Interpolu v prípade Carlosa Ghosna tzv. červené oznámenie".Francúzsky Libanončan utiekol za záhadných okolností z Japonska a v pondelok pricestoval do Bejrútu.Interpol, ktorého ústredňa sa nachádza vo francúzskom meste Lyon, je medzinárodnou organizáciou koordinujúcou spoluprácu polície po celom svete.Agentúra AFP doplnila, že tzv. červené oznámenie Interpolu je žiadosť, aby polícia po celom svete dočasne zatkla osobu až do jej vydania, odovzdania alebo podobného právneho konania.Zdroj z prostredia libanonskej justície pre AFP povedal, že Libanon a Japonsko medzi sebou nemajú uzatvorenú dohodu o vydávaní, na základe ktorej by mohli Ghosna - s libanonským, francúzskym a brazílskym občianstvom - vydať do Tokia.Ghosn svoj odchod z Japonska do Libanonu potvrdil v utorok. Japonskú justíciu pritom označil za zmanipulovanú a zároveň trval na tom, že "neuniká pred spravodlivosťou".Ghosna zatkli v Tokiu v novembri 2018, a to pre podozrenia z výrazného podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011-2015 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Po zatknutí prišiel o kreslo predsedu predstavenstva Nissanu a celej aliancie Renault–Nissan–Mitsubishi, aj o post šéfa Renaultu.Vo väzbe strávil spolu 130 dní, následne ho prepustili na kauciu. Súdny proces s ním sa mal v Japonsku uskutočniť na jar tohto roku.Ghosn vznesené obvinenia popiera. Dosiaľ nie je zrejmé, ako sa mu podarilo opustiť Japonsko.