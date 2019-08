Libanon tvrdí, že od iránskeho tankera nedostal žiadosť o vstup

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 30. augusta (TASR) - Libanon nedostal žiadosť o zakotvenie od iránskeho tankera Adrian Darya 1, ktorého zadržanie požadovali Spojené štáty. Vyhlásila to v piatok libanonská ministerka pre energetiku Nada Bustáníová, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.uviedla na sociálnych médiách Bustáníová.Reagovala tak na piatkové vyhlásenie tureckého ministra zahraničných vecí Mevlüta Čavušogla, ktorý uviedol, že tanker prevážajúci 2,1 milióna barelov ropy v hodnote viac než 140 miliónov dolárov smeruje do Libanonu.Loď bola predtým zadržiavaná šesť týždňov britským zámorským územím Gibraltár na základe podozrenia, že v rozpore so sankciami Európskej únie prepravuje ropu do Sýrie. Spojené štáty vyzvali na skonfiškovanie tankera, avšak gibraltárske úrady 15. augusta nariadili jeho prepustenie. Irán v pondelok vyhlásil, že ropu na palube tankera predal neznámemu nákupcovi, ktorého identita nie je známa.Tanker v uplynulých dňoch kľučkoval po Stredozemnom mori, pričom niekoľkokrát zmenil dopredu deklarované ciele - pôvodne mieril do Grécka, následne do dvoch tureckých prístavov a podľa najnovších údajov smeruje do Libanonu. Podľa webstránok, ktoré monitorujú námornú dopravu, sa plavidlo momentálne nachádza západne od Cypru.Napätie medzi Iránom a USA vzrástlo po tom, ako Washington minulý rok v máji odstúpil od medzinárodnej jadrovej dohody a opätovne uvalil na Teherán sankcie. Iránska ekonomika následkom týchto opatrení, ktoré sú zamerané na jeho ropný a finančný sektor, trpí. Teherán preto v júli oznámil, že zredukuje niektoré zo svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.