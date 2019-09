Libanon zakáže používanie dronov počas sviatku ašúra

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 1. septembra (TASR) - Libanon v nedeľu oznámil, že v niektorých oblastiach zakáže prelet dronov počas šiitského sviatku ašúra. Zákaz súvisí s napätím vo vzťahoch medzi Libanonom a Izraelom, ktoré sa vystupňovalo po zrútení dvoch dronov v Bejrúte z 25. augusta. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.Podľa libanonského šiitského hnutia Hizballáh šlo o izraelské drony, ktoré mali zaútočiť na jeho baštu v Bejrúte. Libanonskí militanti prisľúbili odplatu, avšak Izrael sa k nasadeniu dronov v Bejrúte neprihlásil.Podľa agentúry Reuters išlo o prvý podobný incident vo vzťahoch medzi Libanonom a Izraelom za vyše desaťročie.Podľa neoficiálnych zdrojov z regiónu boli izraelské bezpilotné lietadlá - jedno útočné a jedno prieskumné - vyslané k objektu spojenému s vývojom presne navádzaných striel. Podľa Izraela za týmito aktivitami stojí Irán, ktorý bojovníkov Hizballáhu dlhodobo podporuje.Izrael a Hizballáh spolu v roku 2006 bojovali vo vojne, ktorú po vyše mesiaci ukončilo prímerie. Presne navádzané strely by pre libanonských šiitských militantov mohli predstavovať významnú posilu v prípadnom ďalšom konflikte so židovským štátom.V súvislosti s incidentom s dronmi vydala libanonská armáda v nedeľu vyhlásenie, v ktorompočas spomienkových podujatí pri príležitosti sviatku ašúraAšúra je jedným z najposvätnejších sviatkov v šiitskom islame, je spomienkou na mučenícku smrť vnuka proroka Mohameda, imáma Husajna. Ašúra tradične vrcholí masovým sebabičovaním či rituálmi, keď si pútnici oblečení v čiernom na znamenie smútku spôsobujú mečmi krvavé rany na hlave.Očakáva sa, že Libanon si ašúru pripomenie 10. septembra, ale v dňoch, ktoré budú tomuto dátumu predchádzať, sa uskutoční niekoľko veľkých sprievodov a náboženských zhromaždení. Tohtoročná spomienka sa koná v čase nárastu napätia vo vzťahoch so susedným Izraelom.Ašúra sa vzťahuje k bitke z roku 680 pri meste Karbalá (ležiacom na území dnešného Iraku), ktorá dala základ schizme medzi vyznávačmi islamu a nepriateľstvu medzi nimi.Ultrakonzervatívne sunnitské skupiny tvrdia, že šiiti sú neveriaci, ktorí si zaslúžia smrť. Vždy preto panujú obavy, že sunnitskí extrémisti zneužijú masové zhromaždenia pri príležitosti sviatku ašúra na útoky proti šiitom.