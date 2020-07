Liberáli a aj väčšina konzervatívcov súhlasí so zachovaním súčasnej podoby interrupčného zákona

Netreba ho meniť

Nevýrazné rozdiely

7.7.2020 (Webnoviny.sk) -V prieskume sa 55 percent opýtaných zhodlo, že súčasný interrupčný zákon je primeraný a netreba ho meniť. „Za zachovanie dnešnej podoby interrupčnej legislatívy sa prihovára nielen väčšina ľudí, ktorí sa cítia byť liberáli (59 percent), ale aj väčšina tých, ktorým je bližšia konzervatívna orientácia (52 percent),“ približuje inštitút.Z prieskumu vyplýva, že takmer pätina opýtaných zákon pokladá za príliš prísny a myslí si, že ženám by sa mal prístup k interrupciám uľahčiť. Naopak 17 percent respondentov pokladá zákon za nie dosť prísny a želali by si, aby sa ženám prístup k interrupciám sťažil.Požiadavku sprísniť interrupčný zákon vyjadrilo 10 percent liberálov a 27 percent konzervatívcov. Zaujať stanovisko k téme nevedela či nechcela takmer desatina respondentov (9 percent).Podľa inštitútu rodové, vekové či vzdelanostné rozdiely v názoroch na daný zákon sú pomerne nevýrazné. „Ženy o čosi viac zdôrazňujú slobodu žien pri rozhodovaní. Najviac zástankýň a zástancov zachovania statu quo je vo vekovej skupine 35-54-ročných. Najviac žien a mužov, ktorí sa nevedeli k téme vyjadriť, je v najmladšej vekovej skupine (18-24 rokov),“ uviedlo IVO. Zároveň dodalo, že s rastúcim vzdelaním sa mierne zvyšovala podpora zachovania terajšej podoby interrupčného zákona a klesala podpora jeho sprísnenia.Nadpriemerne často sa za zachovanie dnešnej podoby interrupčného zákona prihovárajú priaznivci strany Za ľudí (75 percent), PS (68 percent), SaS (60 percent), OĽaNO (59 percent) a Sme rodina (57 percent). Ako ďalej ozrejmuje inštitút, vo všetkých týchto stranách a hnutiach má požiadavka sprísnenia danej legislatívy veľmi nízku podporu. Napríklad u priaznivcov SaS je to šesť percent, hnutia Sme rodina deväť percent a OĽaNO 13 percent.Najslabšiu podporu má súčasný interrupčný zákon u podporovateľov strán KDH (37 percent), ĽSNS (49 percent) a Smeru-SD (50 percent). V týchto stranách je zároveň aj najvyšší podiel prívržencov, ktorí žiadajú sprísnenie interrupčnej legislatívy. U priaznivcov ĽSNS to bolo 24 percent, strany Smer-SD 28 percent a KDH 47 percent respondentov.