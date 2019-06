Liberáli a demokrati v EP budú vystupovať pod názvom Obnoviť Európu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júna (TASR) - Obnoviť Európu (Renew Europe) - taký je nový názov politickej skupiny v Európskom parlamente (EP) zloženej z liberálov, centristov, reformistov a pokrokovo zameraných europoslancov.V správe pre médiá to v stredu popoludní potvrdil vedúci tejto frakcie Guy Verhofstadt. V doterajšom zložení europarlamentu vystupovali európski liberáli a demokrati pod značkou ALDE." oznámil Verhofstadt. "dodal dlhoročný europoslanec a bývalý belgický premiér.Politická frakcia bude mať nielen nový názov, ale aj nové logo, ktoré čoskoro predstavia verejnosti.Európski liberáli budú mať v novom zložení europarlamentu najmenej 105 kresiel, pretože rokovania frakcie najmä s novými a doteraz nerozhodnými poslancami stále pokračujú. V zákulisí jednotlivé frakcie "bojujú" o čo najviac poslancov, od čoho bude závisieť nielen ich vplyv a sila v zákonodarnom zbore EÚ, ale aj objem financií na chod politickej skupiny.K doterajšej značke ALDE v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu (23.-26.5.) pribudla centristická platforma Obnova, ktorú inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pridali sa aj ôsmi rumunskí poslanci z Aliancie 2020, ktorú vytvorili Združenie Zachráňte Rumunsko (USR) a Strana jednoty, slobody a solidarity (PLUS) bývalého rumunského eurokomisára Daciana Ciološa.Súčasťou frakcie Obnoviť Európu sú aj dvaja slovenskí europoslanci - Michal Šimečka a Martin Hojsík (obaja za Progresívne Slovensko).