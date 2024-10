Liberáli dávajú transakčnú daň na Ústavný súd, žiadajú pozastavenie účinnosti zákona (video)

Škodlivá transakčná daň

Absencia verejnej diskusie

23.10.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je presvedčená, že právna úprava zavedenia transakčnej dane, ktorá je súčasťou konsolidačného balíčka, je v rozpore so slovenskou ústavou a môže byť aj v rozpore s európskym právom.Obráti sa preto na Ústavný súd SR a bude žiadať pozastavenie účinnosti zákona. Zároveň vyzýva vládu, aby pre ochranu slovenskej ekonomiky, podnikateľov a konkurencieschopnosti túto daň zrušila.„Transakčná daň je absolútne škodlivá. V eurozóne nie je krajina, ktorá by túto daň mala. Ak by chcel niekto ublížiť slovenskej ekonomike, ťažko by sa našlo lepšie riešenie,“ povedal poslanec za SaS Marián Viskupič . Podľa neho reálne hrozí, že Európska únia bude mať so zavedením tejto dane na Slovensku problém a môže ju zastaviť.„Sme presvedčení, že nielen spôsob, akým sa konsolidačný balíček vrátane transakčnej dane dostal do parlamentu, je v rozpore so základnými princípmi, na ktorých stojí právny štáty,“ dodala poslankyňa Mária Kolíková Podľa nej chýbala odborná, ako aj široká verejná diskusia o dopadoch transakčnej dane, ktorá je ojedinelá. Nezaradená poslankyňa Martina Holečková doplnila, že transakčná daň veľmi uškodí mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré prídu takto o množstvo peňazí.Pýta sa vlády, kto bude rozhodovať o tom, ktoré neziskovky budú mať výnimku z platenia tejto dane, či medzi nimi bude napríklad aj Transparency International , ktorá kontroluje transparentnosť politických strán, čo sa niektorým politikom nepáči. Dodala, že ak vláda nedokáže transakčnú daň zrušiť, nech z nej aspoň vyjme všetky neziskovky a nerobí z nich strašiaka.