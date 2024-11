Liberáli kritizujú vládne rozhodnutie odložiť povinné triedenie odpadu pred uložením na skládky

Právom zaskočené mestá a obce

Diskriminovaní obyvatelia

Zvyšovanie poplatkov pre občanov

13.11.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje rozhodnutie vlády odložiť povinné triedenie odpadu pred jeho uložením na skládky. Krok, ktorý vládna koalícia odhlasovala s podporou Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) minulý týždeň, prináša podľa liberálov chaos do fungovania samospráv. Branislav Gröhling ho označil za nezodpovedný, vláda podľa neho opäť ignoruje dopady svojich rozhodnutí na samosprávy, ktoré sa na zavedenie povinného triedenia odpadu pripravovali.„Tento odklad posúva povinnosť až na rok 2027 a podkopáva dlhoročné úsilie samospráv, ktoré sa usilovali o ekologickejšie riešenia,“ dodal. Liberáli tiež uviedli, že ZMOS Únia miest Slovenska potvrdili, že informácie o tomto kroku nemali.„Ako môže koalícia tvrdiť, že týmto návrhom pomáha mestám a obciam, keď ich o tom ani neinformovali? Mestá a obce sú právom zaskočené,“ vraví Gröhling. SaS tiež vystríhala pred možnými dôsledkami tohto kroku pre Slovensko. Poukazuje na reálnosť rizika pokút zo strany Európskej únie „Každý občan nakoniec zaplatí za nezodpovedné rozhodnutia tejto vlády. Slovensko má už dnes vážne problémy s množstvom odpadu na skládkach a odklad tejto povinnosti nás ešte viac vzďaľuje od ekologického a udržateľného riešenia,“ vraví šéf SaS. Dodal, že dané rozhodnutie diskriminuje zodpovedné samosprávy. Je to podľa liberálov krok späť, ktorý zvýši záťaž samospráv a občanov.„Vyzývame preto prezidenta Petra Pellegriniho , aby tento návrh vetoval s novelou zákona o ochrane prírody, kde bol tento pozmeňujúci návrh prilepený,“ apeloval Gröhling na hlavu štátu.„Bohužiaľ, naši obyvatelia sú diskriminovaní voči iným obciam, ktoré nepristúpili k triedeniu odpadu zodpovedne a vyhýbali sa zákonným povinnostiam. Vláda takýmto spôsobom vnáša chaos medzi samosprávy,“ vraví člen SaS a viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda Poukázal, že Košice sa na triedenie odpadu pripravovali, a z toho dôvodu boli nútení pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za odpad. Aj poslanec parlamentu za SaS Vladimír Ledecký vystríha pred tým, že tento odklad môže viesť k zvyšovaniu poplatkov pre občanov.„Vláda tvrdí, že týmto krokom ušetrí občanom peniaze, ale je to nezmysel. Priemerné navýšenie poplatku by bolo šesť až 10 eur ročne, čo je zanedbateľné. Namiesto toho riskujeme, že ceny vzrastú. Firmy, ktoré pracujú s odpadom, boli na zmenu pripravené a investovali desiatky miliónov eur do technológií. Tieto technológie však stoja už rok a budú stáť ďalšie dva roky. Myslí si vláda, že firmy nechajú tieto investície bez povšimnutia? Budú hľadať spôsob, ako si kompenzovať straty,“ myslí si Ledecký.