Liberáli nepodporia návrh matovičovcov na skrátenie volebného obdobia parlamentu referendom, vytvorilo by to politickú nestabilitu

Politická nestabilita

Zodpovední politici by sa takto správať nemali

Návrh novelizácie ústavy

3.11.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporí návrh novely ústavy z dielne hnutia Slovensko , ktorá má priniesť možnosť skrátenia prebiehajúceho volebného obdobia parlamentu na základe výsledkov referenda . Snahy o skracovanie volebného obdobia prostredníctvom referenda narúšajú podľa SaS systém parlamentnej demokracie."Poslanecký klub SaS tento návrh nepodporí. Parlamentná demokracia je založená na tom, že voliči vyjadrujú svoju vôľu v parlamentných voľbách a dávajú na štyri roky mandát svojim zástupcom. Ak v parlamente existuje väčšina dostatočná na fungovanie vlády, aktuálna nespokojnosť časti spoločnosti s jej pôsobením by nemala byť dôvodom na vyvolanie predčasných volieb prostredníctvom referenda," povedal pre agentúru SITA poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS.Možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendom by mala podľa neho za následok politickú nestabilitu, zníženú ochotu politikov realizovať potrebné, ale nepopulárne opatrenia a ďalšie posilnenie populizmu.Dostál ďalej hovorí, že je smutné, že časť politikov pristupuje k tejto téme podľa toho, či sú práve pri moci, alebo v opozícii. V opozícii sa snažia o vyvolanie predčasných volieb referendom, no keď sú pri moci, označujú podobné snahy, ba dokonca aj normálnu kritiku vlády zo strany opozície, za nerešpektovanie výsledkov parlamentných volieb."Takto sa dlhodobo správa Ficov Smer-SD . Matovičovo OĽaNO vo svojom volebnom programe v roku 2020 navrhovalo do ústavy zakotviť, aby nebolo možné vyhlásiť referendum vo veci skrátenia volebného obdobia Národnej rady SR . Teraz jeho poslanci prichádzajú s návrhom zakotviť do ústavy, aby to možné bolo. Zodpovední politici by sa takto správať nemali," zhodnotil poslanec Dostál.Najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko zatiaľ ešte svoj postoj k navrhovanej zmene ústavy nezverejnilo. "K novele ústavy, ktorú majú prerokovať parlamentné výbory v novembri, sa vyjadríme po zasadnutí poslaneckého klubu," uviedlo pre agentúru SITA Progresívne Slovensko.Návrh predkladajú do parlamentu poslanci hnutia Slovensko Igor Matovič Gábor Grendel . Cieľom novelizácie ústavy je podľa nich posilnenie práva občanov zúčastňovať sa na správe veci verejných prostredníctvom inštitútu referenda."Takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je žiaduce aj z dôvodu aktuálnej politickej situácie, keď sa javí, že parlamentná väčšina v Národnej rade SR nechráni verejný záujem, ale vlastné záujmy a záujmy finančných skupín," zdôvodnili poslanci svoj návrh. V otázke referenda je návrh naformulovaný rovnako, ako tomu bolo pri referende, ktoré sa uskutočnilo 21. januára 2023 a ktoré iniciovala vtedajšia parlamentná opozícia."Chceme tým zároveň vystaviť zrkadlo terajšej vládnej koalícii v parlamente, aby svojím hlasovaním o návrhu ústavného zákona dali najavo, či svoj úmysel z roku 2023 priznať ľuďom právo skrátiť volebné obdobie Národnej rady mysleli vážne, alebo len predstierali," dodali poslanci.