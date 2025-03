Liberáli odmietajú Múzeum národného obrodenia, Parák projekt považuje za netransparentný a zbytočný

Múzeum národného obrodenia v Bratislave by malo vzniknúť namiesto pôvodne plánovaného Múzea slovenského vysťahovalectva, predmetnú zmenu na jeseň minulého roka schválila vláda.Múzeum národného obrodenia by malo fungovať ako samostatné múzeum v rámci organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea . Na jeho vybudovanie a fungovanie by do roku 2028 mala smerovať suma 10,2 milióna eur. Na jeho ďalšie fungovanie do roku 2032 by mali ísť ďalšie štyri milióny eur.