Liberáli sa obrátili na generálnu prokuratúru, Rada STVR podľa nich postupuje v rozpore so zákonom – VIDEO

Žiadajú preverenie zákonnosti tohto postupu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rada STVR prvýkrát zasadala až v apríli tohto roka

5.5.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa obrátila na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s postupom Rady Slovenskej televízie a rozhlasu STVR ). "Sme svedkami únosu verejnoprávnych a erbových kultúrnych inštitúcií na Slovensku nominantmi ministerstva kultúry a vládnej koalície," myslí si tímlíder SaS pre kultúru René Parák Poukázal, že Rada STVR by mala čoskoro voliť nového riaditeľa verejnoprávneho telerozhlasu, avšak rozhodla sa obmedziť prítomnosť verejnosti na verejnom vypočutí kandidátov na túto funkciu.Ako na tlačovej besede uviedol poslanec Ondrej Dostál , podnet na GP SR podali už v stredu 30. apríla, od prokuratúry žiadajú preskúmanie postupu Rady STVR pri zabezpečovaní verejnosti jej rokovaní, ktorú jej ukladá zákon o STVR.Dostál upozornil, že Rada STVR neumožňuje prítomnosť iných osôb na svojich zasadnutiach, požiadavku verejnosti rokovaní realizuje prostredníctvom online zvukového prenosu, ktorý je dostupný na jej webe."Postup Rady STVR v tejto veci je podľa nášho názoru v rozpore so zákonom. Ich výklad je nesprávny, zavádzajúci a účelový," ozrejmuje Dostál dôvody, pre ktoré sa obrátili na GP SR.Žiadajú preverenie zákonnosti tohto postupu, a v prípade stotožnenia sa s ich podnetom, vydanie upozornenia pre Radu, že postupuje nesprávne a nezákonne. Apeloval aj na čo najskoršie rozhodnutie GP SR, vzhľadom na to, že verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa STVR sa má konať 12. mája.Poslanec Dostál tiež upozornil, že napriek tomu, že samotná STVR vznikla 1. júla minulého roka a nahradila Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) , Rada STVR prvýkrát v kompletnom zložení zasadala až v apríli tohto roka. Dôvodom bolo, že poslanci parlamentu neboli niekoľko mesiacov schopní zvoliť členov Rady STVR a Rada dovtedy nemala dostatočný počet členov."Druhé a tretie rokovanie boli neverejné, na druhé rokovanie sa pokúsili dostať členovia Štrajkového výboru zamestnancov STVR. Nebolo im to umožnené," uviedol Dostál. Rada STVR sa hájila tým, že princíp verejnosti je naplnený vďaka zvukovému prenosu na jej stránke.Poslanec poznamenal, že slovenský právny poriadok nemá jednotnú definíciu toho, čo je verejnosť rokovaní, no z mnohých zákonov podľa neho vyplýva, že verejné rokovanie orgánu nemožno zameniť s obrazovým či zvukovým prenosom, prípadne záznamom z neho. Zadefinované je aj to, ako možno obmedziť verejnosť rokovaní.