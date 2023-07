Liberáli v súčasnosti neuvažujú nad postavením kandidáta do nadchádzajúcich prezidentských volieb, prezradil Gröhling

30.7.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v súčasnosti neuvažuje nad postavením kandidáta do nadchádzajúcich prezidentských volieb . Ako ďalej uviedol podpredseda liberálov Branislav Gröhling v diskusnej relácii V politike televízie TA3, ak sa exminister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nomin. SaS) rozhodne kandidovať, SaS ho určite podporí.„Samozrejme, boli by sme radi, keby to bol človek, ktorý bude pokračovať v hodnotách súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej . Korčok naozaj kontinuálne bude vedieť Slovensko smerovať na západ, bude to liberálna slobodná krajina, bude to demokratická krajina a nebudeme sa tu pozerať niekde na Rusko," uviedol Gröhling.