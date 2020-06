Liberálna demokracia nemá v strednej a východnej Európe jasnú podporu. Ako je na tom Slovensko?

Liberálnu

28.6.2020 (Webnoviny.sk) -demokraciu preferuje na Slovensku 49 percent respondentov. Vyplýva to z novej štúdie organizácie Globsec , ktorá prináša názory a postoje vyše 10-tisíc ľudí z desiatich krajín Európskej únie (EÚ) Dáta z prieskumov tiež ukazujú, že v Rakúsku, Estónsku a Česku sú občania spokojní so súčasnou vládou a spravovaním verejných záležitostí. Na Slovensku 65 percent respondentov nedôverovalo vláde a 75 percent politický stranám.Z dát tiež vyplýva, že 66 percent Slovákov by sa vzdalo niektorých slobôd a práv v prospech lepšej finančnej situácie a 69 percent v prospech väčšej bezpečnosti krajiny.Nová štúdia Globsec-u, ukazuje, že podporademokracie nie je v regióne strednej a východnej Európy priamočiara. Len v 5 z 10 krajín by si viac ako 50 percent respondentov zvolilodemokraciu pred autokratickým vodcom.Na Slovensku preferujedemokraciu 49 percent opýtaných respondentov oproti 82 percentám v Rakúsku.„Naša nová publikácia preto prináša pohľad na to, ako sú ľudia v regióne spokojní so súčasným systémom riadenia v ich krajine, a či dôverujú inštitúciám a médiám. Dôvera je práve v týchto časoch nesmierne dôležitá,“ vyjadrila sa analytička Globsec-u Dominika Hajdu.Dáta z prieskumov ukazujú, že iba v Rakúsku, Estónsku a Česku sú občania spokojní so súčasnou vládou a spravovaním verejných záležitostí.Celkovo možno konštatovať, že väčšina obyvateľov v regióne nedôveruje verejným predstaviteľom - v priemere 72 percent nedôveruje politickým stranám a 53 percent nedôveruje vláde. Na Slovensku 65 percent respondentov nedôverovalo vláde a 75 percent politický stranám.„Výsledky ukazujú, že medzi mnohými občanmi v regióne prevláda pocit bezmocnosti a presvedčenie, že záujmy bohatých a ľudí s politickými kontaktmi sú v spoločnosti viac zohľadňované,“ uviedla Katarína Klingová , senior analytička Globsec-u.V priemere 6 z 10 respondentov verí, že ich potreby nie sú zohľadňované systémom, v ktorom žijú a 67 percent si myslí, že oligarchovia majú silný vplyv na konanie vlády.Zatiaľ čo v otázke zohľadnenia potrieb Slováci s 62 percentami zapadajú do regionálneho priemeru, až 85 percent pociťuje vplyv oligarchov, čo je najviac z 10 skúmaných krajín.„Ďalším faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje vnímanie demokratických procesov a inštitúcií sú dezinformácie a konšpiračné teórie. Súhlas s konšpiračnými výrokmi sme porovnali s dôverou v demokratický systém a zistili sme, že tí, ktorí veria konšpiráciám majú tiež tendenciu uprednostňovať silného autokratického lídra preddemokraciou. Títo ľudia sú tiež ochotní vzdať sa svojich práv a slobôd v prospech iných socio-ekonomických výhod,“ dodala Klingová s tým, že podľa výskumu by sa 66 percent Slovákov vzdalo niektorých slobôd a práv v prospech lepšej finančnej situácie a 69 percent v prospech väčšej bezpečnosti krajiny.Analytička tiež vysvetlila, že typ prevládajúcich dezinformácií a konšpirácií sa v každej krajine líši, a to najmä od regiónu a politicko-historického kontextu. V priemere sú im však najviac náchylní veriť Slováci a Bulhari.Asi polovica respondentov v oboch krajinách súhlasila s konšpiračnými a zavádzajúcimi tvrdeniami v oboch krajinách. „U Slovákov tendencia veriť v konšpiráciu o tajných spolkoch dokonca oproti roku 2018 vzrástla z 53 na 60 percent,” poukázala Hajdu.