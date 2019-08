Libra oslabila o vyše percento

Na ilustračnej foto libra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. augusta (TASR) - Britská libra prudko oslabila po správe, že premiér Boris Johnson chce pozastaviť činnosť parlamentu od 9. septembra do 14. októbra, čo zvyšuje riziko brexitu bez dohody.Libra po správe BBC padla a najviac oslabila spomedzi veľkých svetových mien. Výnosy dlhopisov britskej vlády klesli vďaka očakávaniam, že britská centrálna banka (BoE) zníži úrokové sadzby skôr, než sa doteraz predpokladalo. Británia má opustiť Európsku úniu (EÚ) 31. októbra a zastavenie činnosti parlamentu by znamenalo, že poslanci by mali menej času na zablokovanie brexitu bez dohody.Libra po zverejnení správy BBC voči doláru oslabila o 1,1 %, neskôr však zmazala časť strát a okolo poludnia sa so stratou 0,7 % predávala po 1,2206 USD. Voči euru sa znížila o 0,7 % na 0,9085 GBP/EUR. Výnosy 10-ročných britských vládnych dlhopisov klesli o 4 bázické body na 0,46 %.Kolísanie kurzu libry podľa devízového stratéga ING Groep Petra Krpatu len zdôrazňuje, akej veľkej neistote britská mena čelí, že aktuálne je len málo odolná voči negatívnym správam a je náchylná na oslabovanie rovnako ako to, že riziko brexitu bez dohody je nezanedbateľné.uviedol Krpata.Brexit bez dohody je pre libru najhorším možným scenárom. Podľa prieskumu agentúry Bloomberg by v takom prípade jej kurz padol až na 1,10 USD/GBP.