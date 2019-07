Libra pokračuje v poklese

Na ilustračnej foto libra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. júla (TASR) - Kurz britskej libry aj v utorok klesol, keďže investori stavili na to, že nový premiér Boris Johnson smeruje krajinu k chaotickémus Európskou úniu (EÚ). To spôsobí chaos aj vo svetovej ekonomike a na finančných trhoch.Libra sa prepadla cez ďalšiu bariéru a oproti doláru klesla na 1,2120 USD/GBP. Je tak najslabšia od marca 2017. Libra stratila 3,6 centu, odkedy bol Johnson pred týždňom vymenovaný za nového britského premiéra.Britská mena od referenda o brexite v júni 2016 citlivo reaguje na rétoriku okolo rozvodu. Po vyhlásení výsledku referenda došlo k jej najväčšiemu jednodňovému poklesu od zavedenia éry voľne sa pohybujúcich výmenných kurzov začiatkom 70. rokov minulého storočia.Libra od hlasovania v roku 2016 stratila 28 centov, čo bol jeden z najvýznamnejších poklesov meny za uplynulé desaťročia.uviedla banka ING v poznámke pre klientov.Johnson, ktorého americký prezident Donald Trump privítal akoprisľúbil, že uzavrie novú dohodu o rozvode s EÚ a dodá energiu piatemu najväčšiemu hospodárstvu sveta po vláde premiérky Theresy Mayovej.Po príchode na Downing Street Johnson vyhlásil, že chce znova prerokovať dohodu s EÚ, ktorú uzavrela Mayová, a ak to blok odmietne, Británia z neho 31. októbra vystúpi aj bez dohody.