Libru podporujú nádeje na riadený brexit

Londýn 13. septembra (TASR) - Britská libra sa v piatok posilnila a jej kurz sa dostal najvyššie od konca júla. Naďalej ju podporujú nádeje, že Británia neopustí Európsku úniu bez dohody.Skoro popoludní sa kurz libry nachádzal s plusom 1 % na dennom maxime 1,2456 USD/GBP. Libra si od 3. septembra, keď jej kurz padol na 3-ročné minimum, polepšila o vyše 4 %.Hlavným dôvodom záujmu o libru bola správa denníka The Times, ktorá naznačovala, že severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) zmiernila svoj odmietavý postoj k írskej poistke. Poistka má po brexite zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Napriek tomu, že šéfka DUP Arlene Fosterová poprela správu The Times a označila ju za nezmysel, libra si svoje zisky udržala.Podľa expertov správa The Times spôsobila, že niektorí obchodníci uzavreli svoje krátke pozície na libru, to znamená svoje stávky na pokles jej kurzu.